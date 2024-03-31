Sıra geldi sağ beke!

Galatasaray, sezonun ilk yarısında sol bekte ve 8 numara pozisyonunda bir türlü istikrar sağlayamadı. Angelino'nun sözleşmesini fesheden ve Kazımcan'ı kiralık gönderen sarı-kırmızılı kulübün ara transferdeki hamlesi Derrick Köhn oldu ve Gana asıllı Alman oyuncu, sol bek sorununu çözdü. Orta sahadaSol bek ve 8 numara sorunu artık konuşulmayan Galatasaray'da sıra sağ bek bölgesindeki arızayı gidermeye geldi.Yeni transfer Serge Aurier, sakat geldiği içinMilli arada sakatlığını tamamen atlatan Aurier, takımla çalışmalara başladı. Fildişili sağ bekin ilk 11'e girmesiyle Kaan Ayhan tekrar merkezde, Barış Alper de hücumda kullanılacak.Galatasaray, bu sezon Boey'in gidişiyle sağ bekte dikiş tutturamadı. Bu bölgede tam 3 farklı oyuncu kullanan teknik direktör Okan Buruk, zaman zaman da Kolombiyalı stoper Davinson Sanchez'i maç içinde denedi. Geçen sezon da Boey ve Leo Dubois'in yanı sıra Kaan Ayhan sağ bek olarak forma giydi.