Şöhretler karmasının sol beki Kazımcan!

Aslan çok denklemli bir kadroya sahip olurken teknik heyet iki farklı ilk 11 planı yapıyor
Toplam 13 oyuncu transfer eden Galatasaray'da Okan Buruk alternatifi bol bir kadroya kavuştu. Buruk'un tek tatlı sıkıntısı, +3 yerli kuralında tercih edeceği oyuncular olacak. Kasımpaşa deplasmanında cezalı Abdülkerim, 11'e ilk yazılacak isim konumunda. Kerem-Yunus ikilisindenbiri oynayacak ve diğer kanadayeni transferlerden Milot Rashicaya da Yusuf Demir geçecek. Avusturya Milli Takımı'nı seçen Yusuf, yabancı statüsünde sayılıyor. Son hamlelerle birlikte Kazımcan Karataş'a piyango vurdu. Torreira, Mertensve İcardi gibi dünya yıldızlarındanvazgeçmesi mümkün gözükmeyenOkan Buruk, sezona kötü başlayan Van Aanholt'u sol bekte Kazımcan'la değiştirecek.