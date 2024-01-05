Sola çifte operasyon

Sezon başında yapılan Angelino takviyesi de sol bek bölgesine fayda getirmezken listeye her geçen gün yeni bir isim ekleniyor. Şimdi gündemdeki oyuncu:Palmeiras'ta forma giyen 21 yaşındaki Brezilyalı solak, sarı-kırmızılı kulübün radarına girdi.Yabancı adaylar dışında savunmanın soluna yerli alternatifler de bakan sarı-kırmızılılar, Freiburg'un 2005 doğumlu sol beki Berkay Yılmaz ile görüşmelere başladı.Suudi Arabistan dönüşünde oyunculara verilen 4 günlük izinde Mauro İcardi, eşi ve çocuklarıyla Dubai'nin yolunu tutmuştu. Hocası Okan Buruk'tan ekstra bir gün izin alan Arjantinli yıldız çarşamba İstanbul'a döndü. Önceki gün idmanı kaçıran Tangocu dün takımla birlikte çalışmalara katılamadı.G.Saray Kaptanı Fernando Muslera, bir moda dergisine kapak oldu. Uruguaylı kaleci, fotoğrafları ile beğeni toplarken,dedi.