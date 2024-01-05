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Giriş Tarihi: 5.1.2024

Sola çifte operasyon

Sola çifte operasyon

Sol bek için Berkay Yılmaz’ı ikna edip Freiburg ile masaya oturan G.Saray, Milan ve Rennes ile de Vanderlan için yarış halinde

Sezon başında yapılan Angelino takviyesi de sol bek bölgesine fayda getirmezken listeye her geçen gün yeni bir isim ekleniyor. Şimdi gündemdeki oyuncu: Vanderlan. Palmeiras'ta forma giyen 21 yaşındaki Brezilyalı solak, sarı-kırmızılı kulübün radarına girdi. Brezilya Ligi'nde sergilediği istikrarlı performansla dikkatleri üzerine çeken Vanderlan'a Galatasaray'ın dışında İtalya'dan Milan ve Fransa'dan Rennes'in ilgisi söz konusu. Yabancı adaylar dışında savunmanın soluna yerli alternatifler de bakan sarı-kırmızılılar, Freiburg'un 2005 doğumlu sol beki Berkay Yılmaz ile görüşmelere başladı. Berkay'ı ikna eden Galatasaray cephesi, Alman ekibiyle anlaşma zemini arıyor.




İCARDİ RÖTAR YAPTI
Suudi Arabistan dönüşünde oyunculara verilen 4 günlük izinde Mauro İcardi, eşi ve çocuklarıyla Dubai'nin yolunu tutmuştu. Hocası Okan Buruk'tan ekstra bir gün izin alan Arjantinli yıldız çarşamba İstanbul'a döndü. Önceki gün idmanı kaçıran Tangocu dün takımla birlikte çalışmalara katılamadı.

KAPTANIN ŞIKLIK YARIŞI
G.Saray Kaptanı Fernando Muslera, bir moda dergisine kapak oldu. Uruguaylı kaleci, fotoğrafları ile beğeni toplarken, "Çok fazla tavsiye vermeyi sevmiyorum çünkü herkes ne yapmak istediğiyle alakalı kendi ikna olmalı ve kendini ikna etmeli. Bu iş ve bu spor, çok fazla fedakârlık, disiplin ve özveri gerektiriyor" dedi.

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Sola çifte operasyon
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