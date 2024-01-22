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Giriş Tarihi: 22.1.2024

Solda yine değişim

MEHMET ÖZCAN
Solda yine değişim

Barış Alper’i bu kez sağ açıkta oynatan G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk, sol bekte formayı Kaan Ayhan’a verdi

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trabzonspor maçına özel kadroyu değiştirdi. Kupada dinlenen Kaan Ayhan'ı dün sol beke çeken Buruk, jokeri Barış Alper'i bu kez sağ açıkta görevlendirdi. Bu sezon defansın solunda görev yapan 5. isim olan Kaan, (diğerleri Angelino, Barış Alper, Kazımcan, Abdülkerim) ikinci kez bu bölgede forma giydi.

ANGELİNO TORİNO'YA GİDİYOR
Bu arada sarı-kırmızılıların kiralık sözleşmesindeki opsiyonu kullanmama kararı aldığı Angelino'dan kendisine kulüp bulması istenmişti. Ajax ile yaptığı görüşmelerden sonuç çıkaramayan İspanyol sol bek, Torino'dan gelen teklifi değerlendirmeye aldı. Tecrübeli oyuncunun hafta içinde İtalyan ekibine transfer olması bekleniyor.

İCARDİ GERİ DÖNDÜ
Sakatlığı nedeniyle 20 gün takımdan ayrı kalan, hafta içinde ise İstanbul'a dönüp takımla çalışmalara katılan İcardi, doktorların önerisiyle maça kulübede başladı. Arjantinli yıldız, 82'de Mertens'in yerine oyuna girdi. 28 gün sonra yeniden sahaya çıkan İcardi, en son 24 Aralık'taki F.Bahçe derbisinde oynamıştı.

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