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Giriş Tarihi: 9.9.2022 11:37

Son dakika Galatasaray haberleri: Okan Buruk'tan as ilk 11'de Kazımcan Karataş sürprizi

MEHMET ÖZCAN
Son dakika Galatasaray haberleri: Okan Buruk’tan as ilk 11’de Kazımcan Karataş sürprizi

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray çok denklemli bir kadroya sahip olurken, teknik heyet iki farklı ilk 11 planı yapıyor. As ilk 11'de ise Kazımcan Karataş sürprizi yaşanacak.

Toplam 13 oyuncu transfer eden Galatasaray'da Okan Buruk alternatifi bol bir kadroya kavuştu. Buruk'un tek tatlı sıkıntısı, +3 yerli kuralında tercih edeceği oyuncular olacak.

Kasımpaşa deplasmanında cezalı Abdülkerim, 11'e ilk yazılacak isim konumunda. Kerem-Yunus ikilisinden biri oynayacak ve diğer kanada yeni transferlerden Milot Rashica ya da Yusuf Demir geçecek. Avusturya Milli Takımı'nı seçen Yusuf, yabancı statüsünde sayılıyor.

Son hamlelerle birlikte Kazımcan Karataş'a piyango vurdu. Torreira, Mertens ve İcardi gibi dünya yıldızlarından vazgeçmesi mümkün gözükmeyen Okan Buruk, sezona kötü başlayan Van Aanholt'u sol bekte Kazımcan'la değiştirecek.

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Son dakika Galatasaray haberleri: Okan Buruk'tan as ilk 11'de Kazımcan Karataş sürprizi
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