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Giriş Tarihi: 1.9.2022 11:03

Son dakika Galatasaray haberleri: Omar, Galatasaray yönetimini şoke etti! Fesih teklifine olay yanıt...

MEHMET ÖZCAN
Son dakika Galatasaray haberleri: Omar, Galatasaray yönetimini şoke etti! Fesih teklifine olay yanıt...

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray yönetimi, Omar Elabdellaoui'ye sözleşme feshi teklif etti. Gözünden geçirdiği operasyonlarda tedavi masrafları karşılanan ve maaşı ödenen tecrübeli oyuncu ücretinin tamamını istedi.

Galatasaray, yabancı kontenjanında yeni transferlere yer açma adına Omar Elabdellaoui ile yolları ayırmaya karar verdi.

Norveçli oyuncuya, Yunan ekibi AEK'nın ilgisini fırsat bilen yönetim, Omar'a karşılıklı anlaşma yoluyla sözleşme feshi teklif etti. Ancak tecrübeli futbolcunun "1.4 milyon Euro ücretimin tamamını istiyorum" yanıtı yönetimi şok etti.

Gözünden operasyonlar geçirdiği sürede tedavinin yanı sıra ABD'ye ulaşım masrafları bile kulüp tarafından karşılanan Omar şu an sağ bekte üçüncü tercih konumunda.

Gözü için aldığı ilaçlar yüzünden vücudunda ödem oluşma riski bulunan Omar kadroda düşünülmüyor. Yönetim, 30 yaşındaki oyuncunun kulüp adına en az zararla sözleşmesini feshetmeye çalışacak.

TORRENT SÜPER LİG'DEN TEKLİF BEKLİYOR

Galatasaray'la FIFA'lık olan Domenec Torrent, İstanbul'daki evini boşaltmadı. Beşiktaş-Sivasspor maçını tribünden izleyen Torrent'in kariyerine Süper Lig'de devam etmek istediği öğrenildi.

Katalan hoca, teknik direktör değiştirme olasılığı bulunan Anadolu kulüplerinden teklif bekliyor.

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Son dakika Galatasaray haberleri: Omar, Galatasaray yönetimini şoke etti! Fesih teklifine olay yanıt...
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