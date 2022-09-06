Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray, Belotti’nin öcünü Maksimovic’le alacak

Galatasaray'da Dursun Özbek yönetimi bu sezon yaptığı transferlerle adından söz ettiriyor. Andrea Belotti'yi Roma'ya kaptıran Galatasaray, transferde İtalyan deviyle bir kez daha karşı karşıya geldi. Dursun Özbek bu kez Andrea Belotti'nin rövanşını almak istiyor.

DURSUN ÖZBEK, ANDREA BELOTTİ'NİN ÖCÜNÜ ALACAK

Sporx'in haberine göre Galatasaray ve Roma, Andrea Belotti'nin ardından Nikola Maksimovic transferinde de karşı karşıya geldi. Genoa ile 1 Eylül'de yollarını ayıran 30 yaşındaki stoper için Galatasaray resmi teklifini yaptı.

Sporx'in geçtiği habere göre deneyimli savunmacı, Jose Mourinho'nun da radarında.

TRANSFERİNE 21 MİLYON EURO ÖDENMİŞTİ

Kariyerine Sloboda Uzice takımında başlayan Nikola Maksimovic sırasıyla Kızılyıldız, Apollon Limassol, Torino, Napoli, Spartak Moskova ve Genoa formaları giydi. Sırp savunmacı 2017-18 sezonu başında Torino'dan Napoli'ye 21 milyon euro karşılığında transfer olmuştu.