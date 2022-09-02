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Giriş Tarihi: 2.9.2022 10:24

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Mertens'in sözleşme detayı ortaya çıktı! 25 maç oynarsa...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Mertens’in sözleşme detayı ortaya çıktı! 25 maç oynarsa...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Sezon başında Galatasaray'a transfer olan Dries Mertens'in sözleşmesinde yer alan flaş detay ortaya çıktı.

Galatasaray'la 1+1 yıl sözleşme imzalayan Mertens'in şartları ortaya çıktı.

3 haftadır forma giyen Belçikalı oyuncu, bu sezon 25 maç sayısına ulaşırsa sözleşmesi otomatik olarak 1 yıl uzayacak.

35 yaşındaki 10 numaranın 2.9 milyon Euro olan garanti ücreti değişmeyecek.

OMAR'LA YOLLAR AYRILDI

Galatasaray, savunma oyuncusu Omar Elabdellaoui'nin sözleşmesinin tek taraflı feshedildiğini duyurdu.

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Omar Elabdellaoui'nin sözleşmesi tek taraflı feshedilmiştir." ifadesine yer verildi.

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Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Mertens'in sözleşme detayı ortaya çıktı! 25 maç oynarsa...
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