Souness’a bile yer aranıyor!

alatasaray-Fenerbahçe derbisinin dün satışa çıkan biletleri bir dakika içinde tükendi. Telefonları susmayan sarı-kırmızılı yöneticiler, bilet konusunda acil bir toplantı yaptı.52 bin kapasiteli Aslantepe pazar akşamı tamamen dolacak. Galatasaray kulübüne şu ana kadar 150 binden fazla talep geldiği bildirildi.