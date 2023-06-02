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Giriş Tarihi: 2.6.2023

Souness’a bile yer aranıyor!

Souness’a bile yer aranıyor!

Fenerbahçe derbisi ve kupa töreni için 150 bini aşkın talep geldi. Dün satışa çıkan biletler hemen biterken yönetim, davet ettiği efsane isimlere yer bulamıyor

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin dün satışa çıkan biletleri bir dakika içinde tükendi. Telefonları susmayan sarı-kırmızılı yöneticiler, bilet konusunda acil bir toplantı yaptı. Davet edilen Graeme Souness'a bile Nef Stadyumu'nda yer arandığı ortaya çıktı. 52 bin kapasiteli Aslantepe pazar akşamı tamamen dolacak. Galatasaray kulübüne şu ana kadar 150 binden fazla talep geldiği bildirildi. Basın tribününe bile 250 kişinin akreditasyon olduğu öğrenildi.

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Souness’a bile yer aranıyor!
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