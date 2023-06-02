Souness’a bile yer aranıyor!

Fenerbahçe derbisi ve kupa töreni için 150 bini aşkın talep geldi. Dün satışa çıkan biletler hemen biterken yönetim, davet ettiği efsane isimlere yer bulamıyor
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin dün satışa çıkan biletleri bir dakika içinde tükendi. Telefonları susmayan sarı-kırmızılı yöneticiler, bilet konusunda acil bir toplantı yaptı. Davet edilenGraeme Souness'a bile NefStadyumu'nda yer arandığıortaya çıktı. 52 bin kapasiteli Aslantepe pazar akşamı tamamen dolacak. Galatasaray kulübüne şu ana kadar 150 binden fazla talep geldiği bildirildi. Basın tribününebile 250 kişinin akreditasyonolduğu öğrenildi.