Söylemlere dikkat edelim

Türkiye Futbol Federasyonu, dün Süper Lig ve alt liglerin başkan ile yöneticileri için iftar organizasyonu düzenledi. İstanbul'da bir otelde gerçekleşen daveteTFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Trabzonspor-F.Bahçe maçında yaşananlar hakkında konuştu. Büyükekşi, "İki kulübümüze de geçmiş olsun. Türkiye'nin bu mübarek Ramazan ayında dostluk, sevgi ve kardeşliğe çok ihtiyacı var. Hepimizin bu konuda tüm profesyonel, amatör liglerde daha dikkatli olması gerekiyor.Bu yüzden söylemlerimizde daha dikkatli davranmamız gerekiyor" dedi. Öte yandan TFF Yönetim Kurulu Yedek Üyesi Talat Papatya'nın, görevden affını istediği açıklandı.