Süper Kupa’yı F.Bahçe maçında alalım!

Galatasaray'ın Divan Kurulu toplantısında üyelerden Reşit Ömer Kükner, Süper Kupa ile ilgili yaptığı açıklamalarda Fenerbahçe'ye göndermede bulundu. Kükner, "Süper Kupa resmen Galatasaray'ın. Eğer mümkün olursa, teknik olarak bilmiyorum, bu kupayı 19 Mayıs'taki derbide stadıızda alalım, çifte kupayı kaldıralım.
Bir taşla iki kuş vuralım. Kupa taraftarın önünde verilmeli. Urfa'da korkup kaçanların, sahadan çekilmeyi günler önce planlayanların dersini 50 bin taraftar önünde verelim"
dedi. Kükner, F.Bahçe Başkanı Ali Koç'un, geçtiğimiz günlende Erden Timur'a yönelik sözleri karşısında ise "Galatasaray yöneticileri, çalışanları vicdanları rahat olarak, görevlerini yapmış bir şekilde uyurlar.
Bizim kimseden uyku konusunda ders alacak halimiz yoktur" ifadesini kullandı.