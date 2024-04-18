Süper Kupa’yı F.Bahçe maçında alalım!

Galatasaray'ın Divan Kurulu toplantısında üyelerden Reşit Ömer Kükner, Süper Kupa ile ilgili yaptığı açıklamalarda Fenerbahçe'ye göndermede bulundu. Kükner, "Süper Kupa resmen Galatasaray'ın. Eğer mümkün olursa, teknik olarak bilmiyorum,Bir taşla iki kuş vuralım. Kupa taraftarın önünde verilmeli.dedi. Kükner, F.Bahçe Başkanı Ali Koç'un, geçtiğimiz günlende Erden Timur'a yönelik sözleri karşısında iseBizim kimseden uyku konusunda ders alacak halimiz yoktur" ifadesini kullandı.