‘Süper’ Muslera

Fernando Muslera, Galatasaray efsanesi Selçuk İnan ve Hakan Balta'yı
geride bıraktı. Şanlıurfa'da 6. kez Süper Kupa kazanan 37 yaşındaki Muslera, bu kupayı en çok kaldıran Galatasaraylı oyuncu oldu.
2011'de sarıkırmızılı takıma gelen ve 501 maçta kaleyi koruyan Uruguaylı 1 numara, 6 şampiyonluk ve 4 Türkiye Kupası gördü.
HER YERDE KUPASI VAR!
GALATASARAY, kupa koleksiyonuna yeni bir şehir ekledi. Daha önce Erzurum, Kayseri, Konya ve Ankara'da oynanan Süper Kupa finallerini kazanan sarı-kırmızılı takım, bu kez Şanlıurfa'da mutlu sona ulaştı. Galatasaray, İstanbul dışında Bursa, İzmir, Diyarbakır, Antalya ve Sivas şehirlerinde oynanan farklı kulvardaki kupa finallerinde zafere ulaşmıştı.