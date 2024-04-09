‘Süper’ Muslera

Fernando Muslera, Galatasaray efsanesigeride bıraktı. Şanlıurfa'da 6. kez Süper Kupa kazanan 37 yaşındaki Muslera,2011'de sarıkırmızılı takıma gelen ve 501 maçta kaleyi koruyan Uruguaylı 1 numara, 6 şampiyonluk ve 4 Türkiye Kupası gördü.GALATASARAY, kupa koleksiyonuna yeni bir şehir ekledi. Daha önce Erzurum, Kayseri, Konya ve Ankara'da oynanan Süper Kupa finallerini kazanan sarı-kırmızılı takım, bu kez Şanlıurfa'da mutlu sona ulaştı. Galatasaray, İstanbul dışında Bursa, İzmir, Diyarbakır, Antalya ve Sivas şehirlerinde oynanan farklı kulvardaki kupa finallerinde zafere ulaşmıştı.