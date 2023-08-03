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Giriş Tarihi: 3.8.2023

Tam takım olunca işler de değişir!

Tam takım olunca işler de değişir!

Buruk: “Torreira, Zaha, İcardi ve Zaniolo gibi oyuncularımız da aramıza katılacak ve bir sonraki tura çok daha hazır olacağız”

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, eksikleri olmasına rağmen turu geçerek önemli bir iş başardıklarını söyledi. "Bu dönemleri kayıpsız kapatmak önemli" diyen 49 yaşındaki çalıştırıcı, "Şu anda tam takım değiliz. Bizimle beraber az süre geçirmiş oyuncular var. Önemli olan turu geçmekti. Bir sonraki tura daha hazır olacağız. Torreira, Zaha, İcardi ve Zaniolo da bize katılacak" diye konuştu. Morutan'ın takıma katkı sağladığını ve kulüpte durumunu birlikte değerlendireceklerini söyleyen tecrübeli teknik adam, yeni transfer olup olmayacağı hakkında ise, "Çeşitli bölgelere bize katkı sağlayacak oyuncular olursa transfer yapacağız. Rashica'nın da şartlar uygun olursa kadromuzda olmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

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Tam takım olunca işler de değişir!
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