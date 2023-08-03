Tam takım olunca işler de değişir!

alatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, eksikleri olmasına rağmen turu geçerek önemli bir iş başardıklarını söyledi.diyen 49 yaşındaki çalıştırıcı,diye konuştu. Morutan'ın takıma katkı sağladığını ve kulüpte durumunu birlikte değerlendireceklerini söyleyen tecrübeli teknik adam, yeni transfer olup olmayacağı hakkında ise,ifadelerini kullandı.