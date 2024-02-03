Tangocu’nun yanına Sambacı

Transfer çalışmalarını hızlandıran Galatasaray, 5+5 milyon Euro'ya Real Betis'e sattığı Cedric Bakambu'nun yerine yedek golcüsünü Premier Lig'den buldu.Brezilya ekipleri Bahia ve Palmeiras'ın da ilgilendiği 1.90'lık Brezilyalı forvetin tercihini Türkiye'den yana kullandığı ve kulübüyle de anlaşılmasının ardından hızlı bir şekilde transferin bitirildiği öğrenildi. İcardi'nin alternatifi olacak 28 yaşındaki oyuncunun adı UEFA listesine yazıldı.SAĞ bek için Galatasaray'da önceki gün anlaşılan Serge Aurier'in transferinde Nottingham Forest ile yapılan görüşmelerde son dakikada pürüz çıkmıştı. Ancak iki kulüp dün tekrar masaya oturdu ve anlaşma sağlandı.İKİNCİ yarıda G.Saray'ın forveti İcardi'ye yapılan bu harekete Arjantinli oyuncu penaltı beklese de hakem 'devam' dedi. Sarı-kırmızılı kulübün 2. başkanı Metin Öztürk karara tepki gösterip şöyle konuştu: "Aynı VAR hakemi (Mustafa İlker Coşkun) İcardi'nin elmacık kemiği kırıldığında da devam etmişti. Bu tamamen kasıtlı. MHK acilen tedbir almalı ve bu VAR hakeminin, başkalarının da canını yakması önlenmeli."