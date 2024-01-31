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Giriş Tarihi: 31.1.2024

Tete’ye 8 milyon Euro’luk teklif!

Tete’ye 8 milyon Euro’luk teklif!
Galatasaray'ın bir oyuncusuna daha önemli düzeyde transfer teklifi geldi. Brezilya basınında yer alan haberlere göre; Palmeiras, 23 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Tete'yi kadrosuna katmak istiyor. Brezilyalı futbolcu için sarı-kırmızılılara 8 milyon Euro teklifin iletildiği bildirildi. Galatasaray ise bu öneriye henüz bir cevap vermedi. Tete, sezon başında Cimbom'a bedelsiz transfer olmuştu. Ayrıca oyuncuyla Bahia ve Flamengo gibi ekiplerin de ilgilendiği aktarıldı. Tete bu sezon 28 resmi maçta 2 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

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Tete’ye 8 milyon Euro’luk teklif!
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