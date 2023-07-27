Haberler Spor Haberleri Galatasaray Haberleri Torreira müjdesi!
Giriş Tarihi: 27.7.2023

Torreira müjdesi!

Torreira müjdesi!
HULL City ile 5 Temmuz'da oynanan hazırlık maçında sakatlanan Lucas Torreira'dan Galatasaray'a güzel haber geldi. İç yan bağında 2. derece zorlanma ve dizinde kemik ödemi olan Uruguaylı ön libero, dün saha çalışmalarına başladığını duyurdu. Beklenenden daha erken geri dönen 27 yaşındaki futbolcu, "Sonunda sahadayım, seni çok özledim" mesajını paylaştı.

MORUTAN'A 'KALSIN' RAPORU
GEÇTİĞİMİZ sezonu İtalya Serie B ekiplerinden Pisa'da kiralık geçiren Olimpiu Morutan'ın bu sezonki performansı teknik direktör Okan Buruk'u memnun etti. Zalgiris deplasmanında son 25 dakika oyuna giren ve forma rekabeti yaşadığı Yunus'tan daha etkili olan Rumen oyuncu için teknik ekibin 'kalsın' raporu vermeyi düşündüğü öğrenildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberi: Fenerbahçe Avrupa'ya rüya gibi başladı! Kanarya transferleriyle uçtu...
Son dakika | Başkan Erdoğan'dan terörle mücadele mesajı: Türkiye'ye uzanan kirli elleri kıracağız
Güzeldere Tüneli’nde ışık göründü: ‘32 virajlar’ tarih oluyor! Bakan Uraloğlu’ndan A Haber’e özel açıklamalar
Kolay bir tercih yılı olacak
RTÜK'ten LGBT terörüne ceza! Dijital platformlardaki eş cinsel içeriklere üst sınırdan yaptırım
Bakan Göktaş tek tek anlattı: Hane gelirine garanti, ev hanımlarının emekliliğine destek geliyor
Ufuk Uras'tan CHP'deki 'değişim' tartışmasına çarpıcı tespit: Zoom toplantısını beceremeyenler partiyi nasıl yönetecek
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
İYİ Parti’den istifa ederek AK Parti’ye geçmişti: İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya’ya rozetini Başkan Erdoğan taktı
SON DAKİKA HABERİ | İstanbul ve Ankara'da halk ekmeğe zam! Vatandaşlardan tepki: Rant kapısı yaptılar!
ARKADAŞINA GÖNDER
Torreira müjdesi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA