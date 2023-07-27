Torreira müjdesi!

HULL City ile 5 Temmuz'da oynanan hazırlık maçında sakatlanan Lucas Torreira'dan Galatasaray'a güzel haber geldi. İç yan bağında 2. derece zorlanma ve dizinde kemik ödemi olan Uruguaylı ön libero, dün saha çalışmalarına başladığını duyurdu. Beklenenden daha erken geri dönen 27 yaşındaki futbolcu, "Sonunda sahadayım, seni çok özledim" mesajını paylaştı.GEÇTİĞİMİZ sezonu İtalya Serie B ekiplerinden Pisa'da kiralık geçiren Olimpiu Morutan'ın bu sezonki performansı teknik direktör Okan Buruk'u memnun etti. Zalgiris deplasmanında son 25 dakika oyuna giren ve forma rekabeti yaşadığı Yunus'tan daha etkili olan Rumen oyuncu için teknik ekibin 'kalsın' raporu vermeyi düşündüğü öğrenildi.