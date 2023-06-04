Torrent&Pulgar 3 milyon euro

Süper Lig şampiyonu Galatasaray, saha dışında üst üste gelen kötü haberlerin şokunu yaşıyor.Norveçli oyuncu, haklı bulunmuş ve sarı-kırmızılı kulübün 2.8 milyon Euro (63 milyon 251 bin TL) tazminat ödemesine karar verilmişti. Son olarak sözleşmesi tek taraflı feshedilen teknik direktörKatalan hoca ve yardımcılarınayapılacak. Geçen sezonun ikinci yarısındamaaşını FIFA yoluyla tahsil edecek. Transfer yasağı