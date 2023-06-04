Torrent&Pulgar 3 milyon euro

Omar’a 2.8 milyon Euro tazminat ödeyecek olan sarı-kırmızılılar, geçen sezon sözleşmesini tek taraflı feshettiği teknik direktör Torrent ile oyuncu Pulgar’a da toplam 3 milyon Euro kaybetti
Süper Lig şampiyonu Galatasaray, saha dışında üst üste gelen kötü haberlerin şokunu yaşıyor. 1 Eylül2022'de sözleşmesi tek taraflıfeshedilen Omar Elabdellaoui,durumu FIFA'ya taşımıştı. Norveçli oyuncu, haklı bulunmuş ve sarı-kırmızılı kulübün 2.8 milyon Euro (63 milyon 251 bin TL) tazminat ödemesine karar verilmişti. Son olarak sözleşmesi tek taraflı feshedilen teknik direktör Domenec Torrentve ekibi, FIFA'da açtığı davayıkazandı. Katalan hoca ve yardımcılarına 2.6 milyon Euro (58 milyon446 bin TL) tazminat ödemesi yapılacak. Geçen sezonun ikinci yarısında Fiorentina'dan kiralanan Erick Pulgar da450 bin Euro'luk (10 milyon TL) maaşını FIFA yoluyla tahsil edecek. Transfer yasağı