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Giriş Tarihi: 4.6.2023

Torrent&Pulgar 3 milyon euro

MEHMET ÖZCAN
Torrent&Pulgar 3 milyon euro

Omar’a 2.8 milyon Euro tazminat ödeyecek olan sarı-kırmızılılar, geçen sezon sözleşmesini tek taraflı feshettiği teknik direktör Torrent ile oyuncu Pulgar’a da toplam 3 milyon Euro kaybetti

Süper Lig şampiyonu Galatasaray, saha dışında üst üste gelen kötü haberlerin şokunu yaşıyor. 1 Eylül 2022'de sözleşmesi tek taraflı feshedilen Omar Elabdellaoui, durumu FIFA'ya taşımıştı. Norveçli oyuncu, haklı bulunmuş ve sarı-kırmızılı kulübün 2.8 milyon Euro (63 milyon 251 bin TL) tazminat ödemesine karar verilmişti. Son olarak sözleşmesi tek taraflı feshedilen teknik direktör Domenec Torrent ve ekibi, FIFA'da açtığı davayı kazandı. Katalan hoca ve yardımcılarına 2.6 milyon Euro (58 milyon 446 bin TL) tazminat ödemesi yapılacak. Geçen sezonun ikinci yarısında Fiorentina'dan kiralanan Erick Pulgar da 450 bin Euro'luk (10 milyon TL) maaşını FIFA yoluyla tahsil edecek. Transfer yasağı

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Torrent&Pulgar 3 milyon euro
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