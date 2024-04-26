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Giriş Tarihi: 26.4.2024

Tribal enfeksiyon! Zaha kadro dışı

Tribal enfeksiyon! Zaha kadro dışı
BU sezon G.Saray'ın tartışılan isimlerinden Wilfried Zaha şok bir karar ile Adana Demirspor maçı kadrosuna alınmadı. Pendikspor maçında yedekte kalan ve üstüne örttüğü battaniye ile SABAH SPOR fotomuhabiri Turgut Doğan'a yakalanan oyuncu hafta boyunca da idmanlarda trip attı. Yıldız futbolcu, kulübede kalmaktan dolayı mutsuz olurken hafta boyu isteksiz tavırlarına son idmana 'ağrılarım var' diyerek çıkmayınca ipler koptu. Okan Buruk da Fildişili sol kanadı maçın kadrosuna almadı. Zaha'nın yerine haftalardır takımdan uzak kalan Oliveira dahil edildi.
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Tribal enfeksiyon! Zaha kadro dışı
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