Tribal enfeksiyon! Zaha kadro dışı

BU sezon G.Saray'ın tartışılan isimlerinden Wilfried Zaha şok bir karar ile Adana Demirspor maçı kadrosuna alınmadı. Pendikspor maçında yedekte kalan ve üstüne örttüğü battaniye ilefotomuhabiri Turgut Doğan'a yakalanan oyuncu hafta boyunca da idmanlarda trip attı. Yıldız futbolcu, kulübede kalmaktan dolayı mutsuz olurken hafta boyu isteksiz tavırlarına son idmanadiyerek çıkmayınca ipler koptu. Okan Buruk da Fildişili sol kanadı maçın kadrosuna almadı.