Türk hakemlerine güveniyoruz

G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk, oyunu iyi kontrol ettiklerini belirtirken, "İkinci yarıdaki pozisyonları gole çevirseydik daha farklı kazanabilirdik" dedi. Deneyimli çalıştırıcı, "Bu atmosferde oynamak zor. Benim oyuncularım da bu atmosferleri seviyor. Bu statta ilk galibiyet, hayırlı olsun.Kadro tamamlandığında daha başarılı olacağız" şeklinde konuştu. Tecrübeli hoca, F.Bahçe'nin Süper Kupa için yabancı hakem isteğine iseHakemlerimizin en iyisini yapabileceğini biliyoruz, hakları yeniyor.yorumunu yaptı.