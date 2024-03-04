G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk, oyunu iyi kontrol ettiklerini belirtirken, "İkinci yarıdaki pozisyonları gole çevirseydik daha farklı kazanabilirdik" dedi. Deneyimli çalıştırıcı, "Yorgun ve eksiktik.
Bu atmosferde oynamak zor. Benim oyuncularım da bu atmosferleri seviyor. Bu statta ilk galibiyet, hayırlı olsun. Liderliği geri aldık. 10 maçı kazanmak ve şampiyon olmak istiyoruz.
Kadro tamamlandığında daha başarılı olacağız" şeklinde konuştu. Tecrübeli hoca, F.Bahçe'nin Süper Kupa için yabancı hakem isteğine ise "Farklı bir hesap mı var bilemiyoruz. Biz Türk hakemlerine güveniyoruz.
Hakemlerimizin en iyisini yapabileceğini biliyoruz, hakları yeniyor. Avrupa'daki hakemleri gördükten sonra kimse kusura bakmasın bizim Türk hakemlerimiz çok daha iyi"
yorumunu yaptı.