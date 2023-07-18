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Giriş Tarihi: 18.7.2023

Uçak yola çıkıyor!

MEHMET ÖZCAN
Uçak yola çıkıyor!

Bedelsiz gittiği Dubai temsilcisi Al Nasr ile sözleşmesini fesheden 32 yaşındaki forvet imzaya bekleniyor 2 sezon için el sıkışılan Kongolu golcü yıllık 1.5 milyon Euro alacak

Icardı'nın yanına alacağı isimlerle forvet hattını güçlendirmek isteyen G.Saray, Cedric Bakambu'yu da kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Türk oyuncu olarak Halil Dervişoğlu'na imza attıran Aslan, 32 yaşındaki Kongolu forveti bekliyor. Geçen sezonu Olympiakos'ta geçiren ardından da BAE ekibi Al Nasr'a transfer olan deneyimli isim, ailevi problemler nedeniyle ayrılık kararı aldı. Oyuncu bedelsiz gittiği Al Nasr'dan sözleşmesini feshedip ayrılırken artık Dubai uçağı bekleniyor… Angelino transferinin duyurulduğu görselde 'Dubai' yazısı da bu transferin habercisi olarak görülürken futbolcunun kısa süre içinde İstanbul'a gelerek resmi imzayı atacağı öğrenildi. Kongolu forvet ile 2 sezon için anlaşma yapıldı. Bakambu'ya 1.5 milyon Euro garanti ücret ödenecek.

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