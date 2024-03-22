Ustalık eseri

Milli araya moralli giren Galatasaray'da 30 yaş ve üstü futbolcular,Uruguaylı eldiven, ligin maç başına en az gol yiyenve kalesini en fazla gole kapatanismi oldu.Ligde 8 asistle son 3 sezondaki en yüksek sayısını tekrarlayan Belçikalı,takımının en iyisi, ligin de 5 numarası oldu. Tabelayı 13 kezdeğiştirip, G.Saray'daki en skorer dönemine ulaştı.Zaha, 9 gol-3 asist katkısı sağladı. Fildişili yıldız, pozisyonu gole çevirme değeriyletakımının en iyisi olurken başarılıve zeminde kazanılankarnelerinde de ikinci geldi.5 gol-2 asist gerçekleştiren gurbetçi futbolcu, performansıyla orta sahaya ilaç gibi geldi.Süper Lig'de 11 karşılaşmada 2 gol-2 asist yapan Ziyech, son Kasımpaşa zaferinin adrese teslim ortasıyla mimarları arasında yer aldı. Oyuncu sakatlığını atlatıp final haftalarında takıma da katıldı.17 golle krallıkta ikinci olan Tangocu, bunu 36 isabetli şutta kaydetti. %47'lik başarı oranıyla neredeyse çerçeveyi bulduğu her iki şutundan birini golle sonuçlandırdı. Kazandırdığı 3 penaltıyla bu alanda ligin en iyisi oldu.