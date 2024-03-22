Ustalık eseri

Milli araya moralli giren Galatasaray'da 30 yaş ve üstü futbolcular, bu sezon takımı her alanda sırtında taşıyor.
MUSLERA (37):
Uruguaylı eldiven, ligin maç başına en az gol yiyen (0.7)
ve kalesini en fazla gole kapatan (14)
ismi oldu. Son 4 sezonunun en yüksek kurtarış değerini (%78) gördü.
MERTENS (36):
Ligde 8 asistle son 3 sezondaki en yüksek sayısını tekrarlayan Belçikalı, 38 isabetli ortayla
takımının en iyisi, ligin de 5 numarası oldu. Tabelayı 13 kez (5 gol-8 asist)
değiştirip, G.Saray'daki en skorer dönemine ulaştı.
ZAHA (31):
Zaha, 9 gol-3 asist katkısı sağladı. Fildişili yıldız, pozisyonu gole çevirme değeriyle (%21)
takımının en iyisi olurken başarılı dribbling (1.6)
ve zeminde kazanılan ikili mücadele (4.2)
karnelerinde de ikinci geldi.
KEREM DEMIRBAY (30):
5 gol-2 asist gerçekleştiren gurbetçi futbolcu, performansıyla orta sahaya ilaç gibi geldi. Geçen sezonki rakamlarını şimdiden egale eden Kerem; 1.9 top çalma, %83 isabetli pas değeriyle fark yarattı.
ZIYECH (31):
Süper Lig'de 11 karşılaşmada 2 gol-2 asist yapan Ziyech, son Kasımpaşa zaferinin adrese teslim ortasıyla mimarları arasında yer aldı. Oyuncu sakatlığını atlatıp final haftalarında takıma da katıldı.
MAURO İCARDI (31):
17 golle krallıkta ikinci olan Tangocu, bunu 36 isabetli şutta kaydetti. %47'lik başarı oranıyla neredeyse çerçeveyi bulduğu her iki şutundan birini golle sonuçlandırdı. Kazandırdığı 3 penaltıyla bu alanda ligin en iyisi oldu.