Haberler Spor Haberleri Galatasaray Haberleri Valencia çıkarması
Giriş Tarihi: 25.1.2023

Valencia çıkarması

Sarı-kırmızılı idareci Cenk Ergün, Valencia’ya giderek Cenk Özkaçar’ı izleyip bilgiler aldı

Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün, takıma verilen iki günlük izni fırsat bilip İspanya'ya gitti ve Valencia'nın Almeria ile 2-2 berabere kaldığı maçı yerinde izledi. Sarı-kırmızılı kulübün stoper adayları arasında yer alan 22 yaşındaki Cenk Özkaçar, Valencia formasıyla 90 dakika sahada kaldı. Bonservisi Lyon'da olan Cenk dışında Alanyaspor'dan Furkan Bayır da yakından takip ediliyor. 22 yaşındaki Furkan bu sezon 20 maçta görev yaptı.

CENK ÖZKAÇAR KİMDİR?
YAŞ: 22 - BOY: 1.90 - MEVKI: Stoper KULÜP: Valencia (Kiralık) KONTRAT: 30 Haziran 2025 PIYASA DEĞERI: 1.8 milyon Euro

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Maaş farkları için tarih belli oldu: Emekli sandığı kapsamında malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı...
SON DAKİKA: Bakan Nebati'den vergi affı ile borç yapılandırması açıklaması! Vade 4 yıl, peşinata yüzde 10 indirim!
Son dakika: Başörtüsü düzenlemesinde yeni gelişme: Anayasa değişikliği teklifi, TBMM Anayasa Komisyonunda kabul edildi
Habertürk TV'deki 'Karne hediyesi et' yalanında yeni gelişme! Ham görüntüler ortaya çıktı: Muhabirden bilinçli yönlendirme
CHP'li gazeteci Enver Aysever'den İmamoğlu'nun 'Anadolu turu'na sert tepki: Artık İstanbul'da otur
Aday olması artık zor
SON DAKİKA: Bakan Bilgin'den EYT, bütçe ve Meclis açıklaması!
CHP'li başkandan eski şoförüne kıyak! Belediye çalışanlarını canından bezdirdi
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Alime Yavuz’un Başkan Erdoğan ile buluşma hayali gerçek oldu
ARKADAŞINA GÖNDER
Valencia çıkarması
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA