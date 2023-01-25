Valencia çıkarması

Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün, takıma verilen iki günlük izni fırsat bilip İspanya'ya gitti ve Valencia'nın Almeria ile 2-2 berabere kaldığı maçı yerinde izledi.Bonservisi Lyon'da olan Cenk dışında Alanyaspor'dan Furkan Bayır da yakından takip ediliyor.22 -1.90 -StoperValencia (Kiralık)30 Haziran 20251.8 milyon Euro