Valencia çıkarması

Sarı-kırmızılı idareci Cenk Ergün, Valencia’ya giderek Cenk Özkaçar’ı izleyip bilgiler aldı
Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün, takıma verilen iki günlük izni fırsat bilip İspanya'ya gitti ve Valencia'nın Almeria ile 2-2 berabere kaldığı maçı yerinde izledi. Sarı-kırmızılı kulübünstoper adayları arasında yer alan22 yaşındaki Cenk Özkaçar, Valenciaformasıyla 90 dakika sahada kaldı. Bonservisi Lyon'da olan Cenk dışında Alanyaspor'dan Furkan Bayır da yakından takip ediliyor. 22 yaşındakiFurkan bu sezon 20 maçta görev yaptı.
CENK ÖZKAÇAR KİMDİR? YAŞ: 22 - BOY: 1.90 - MEVKI: Stoper KULÜP: Valencia (Kiralık) KONTRAT: 30 Haziran 2025 PIYASA DEĞERI: 1.8 milyon Euro