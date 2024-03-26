Viking kasayı dolduracak!

.Saray ile ligin ikinci bölümünde performansını da üst seviyeye taşıyan Victor Nelsson, Çizme basınına göre İtalyan devi Napoli'nin kıskacında.Devre arasında ayrılık için şartları zorlayan ancak gelen teklifler beklenenin uzağında kalınca yola devam kararı alan Danimarkalı futbolcu, son haftalardaki çıkışı ile birlikte sarı-kırmızılıların da 1. stoperi konumuna geldi.Danimarkalı futbolcunun G.Saray ile kontratı Haziran 2026'da sona eriyor…