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Giriş Tarihi: 25.4.2023

‘Yaptıkların en çok beni üzdü’

BERKAY TURAN
‘Yaptıkların en çok beni üzdü’
Galatasaray'da şampiyonluk için son viraja girilirken kriz çıkaran Gomis'e, başkan Dursun Özbek'in de tepki gösterdiği öğrenildi. Özbek, Karagümrük maçından sonra yaptığı açıklamada, "Gomis ile görüştüm. Yaptığına şaşırdım" diyerek duyduğu rahatsızlığı ifade etmişti. İkili arasında gerçekleşen o toplantıda şöyle bir diyaloğun geçtiği bildirildi. Özbek'in, "Gomis, bir şeyler duydum. Nereden çıktı bu?" sorusuna golcü futbolcu, "Başkanım bir şey yok. Belim ağrıyor, ondan oynamıyorum" yanıtını veriyor. Bunun üzerine sarı-kırmızılıların başkanı, "Bütün sene oynaman gereken tek maçtan önce mi belin ağrıyor? Bana doğruyu söylemen gerekiyor. Seni bu kulübe ben transfer etmiştim. Yaptığın şey en çok beni çok üzdü" diyerek tepkisini gösteriyor.

İDMAN NEF STADI'NDA
Karagümrük maçında 2 puan bırakan G.Saray, hafta sonu oynanayacağı Beşiktaş maçı için önemli bir karar aldı. Bugün dinlenecek olan sarı-kırmızılılar, yarınki antrenmanı taraftarına açacak. Nef Stadı'nda 19.05'te gerçekleşecek idmana futbolseverlerin yoğun ilgi göstermesi bekleniyor. Aslan, daha önce de benzer uygulamaya imza atmıştı.

TERİM'E BAŞARILI OPERASYON
Galatasaray ve Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın eski teknik direktörü Fatih Terim dün hastanede bir süre tedavi gördükten sonra taburcu oldu. Daha önce belinden ameliyat olan efsane çalıştırıcının Maslak'ta özel bir hastaneye gittiği belirtildi. Tecrübeli hocanın burnundan küçük bir operasyon geçirdiği ve kısa bir tedavinin ardından hastaneden ayrıldığı bildirildi.

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‘Yaptıkların en çok beni üzdü’
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