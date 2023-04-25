‘Yaptıkların en çok beni üzdü’

Galatasaray'da şampiyonluk için son viraja girilirken kriz çıkaran Gomis'e, başkan Dursun Özbek'in de tepki gösterdiği öğrenildi. Özbek, Karagümrük maçından sonra yaptığı açıklamada, "Gomis ilegörüştüm. Yaptığına şaşırdım" diyerek duyduğu rahatsızlığı ifade etmişti. İkili arasında gerçekleşen o toplantıda şöyle bir diyaloğun geçtiği bildirildi. Özbek'in, "Gomis, birşeyler duydum.Nereden çıktıbu?" sorusuna golcü futbolcu, "Başkanım birşey yok. Belimağrıyor, ondan oynamıyorum" yanıtını veriyor. Bunun üzerine sarı-kırmızılıların başkanı, "Bütünsene oynaman gereken tekmaçtan önce mi belin ağrıyor?Bana doğruyu söylemengerekiyor. Seni bukulübe ben transfer etmiştim.Yaptığın şey en çokbeni çok üzdü" diyerek tepkisini gösteriyor.
İDMAN NEF STADI'NDA
Karagümrük maçında 2 puan bırakan G.Saray, hafta sonu oynanayacağı Beşiktaş maçı için önemli bir karar aldı. Bugün dinlenecek olan sarı-kırmızılılar, yarınki antrenmanı taraftarına açacak. Nef Stadı'nda 19.05'te gerçekleşecek idmana futbolseverlerin yoğun ilgi göstermesi bekleniyor. Aslan, daha önce de benzer uygulamaya imza atmıştı.
TERİM'E BAŞARILI OPERASYON
Galatasaray ve Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın eski teknik direktörü Fatih Terim dün hastanede bir süre tedavi gördükten sonra taburcu oldu. Daha önce belinden ameliyat olan efsane çalıştırıcının Maslak'ta özel bir hastaneye gittiği belirtildi. Tecrübeli hocanın burnundan küçük bir operasyon geçirdiği ve kısa bir tedavinin ardından hastaneden ayrıldığı bildirildi.