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Giriş Tarihi: 19.1.2024

Yerli veya yabancı acil sol bek lazım!

MEHMET ÖZCAN
Yerli veya yabancı acil sol bek lazım!

G.Saray’ı karıştırmak isteyenlerin olduğunu ve İcardi’nin pozitif döndüğünü söyleyen Okan Buruk, transfer için de yönetime mesaj gönderdi.

G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Kupayı en çok kazanan takımız, yine istiyoruz. Bizi karıştırılmaya çalışılıyor. Davinson'la, İcardi ile ilgili hikâyeler dolaştı... Mauro idmanlara başladı. Hazırlayacağız ve doktorumuz görüşünü söyleyecek. Pozitif döndü" dedi. Tecrübeli hoca, transferler için ise "İlk isteğim teknik adam olarak sol bek. Eksikliğimiz orada. Yerli de olabilir, yabancı da olabilir. Herhangi bir satış gerçekleşirse, yer açarsak farklı mevkiye de transfer olabilir" mesajını verdi.

Angelino'nun yeri bundan sonra tribün
Sezon başında 1.5 milyon Euro'ya Leipzig'den kiralanan ve 20 maça ulaştığında 6 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu olan Angelino için Leipzig geri adım atmadı. 19 maça çıkan oyuncu bundan sonra tribünde.

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Yerli veya yabancı acil sol bek lazım!
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