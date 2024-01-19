Yerli veya yabancı acil sol bek lazım!

G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Kupayı en çok kazanan takımız, yine istiyoruz. Bizi karıştırılmaya çalışılıyor. Davinson'la, İcardi ile ilgili hikâyeler dolaştı... Mauro idmanlara başladı.dedi. Tecrübeli hoca, transferler için isemesajını verdi.Sezon başında 1.5 milyon Euro'ya Leipzig'den kiralanan ve 20 maça ulaştığında 6 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu olan Angelino için Leipzig geri adım atmadı. 19 maça çıkan oyuncu bundan sonra tribünde.