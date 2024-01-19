Yerli veya yabancı acil sol bek lazım!

G.Saray’ı karıştırmak isteyenlerin olduğunu ve İcardi’nin pozitif döndüğünü söyleyen Okan Buruk, transfer için de yönetime mesaj gönderdi.
G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Kupayı en çok kazanan takımız, yine istiyoruz. Bizi karıştırılmaya çalışılıyor. Davinson'la, İcardi ile ilgili hikâyeler dolaştı... Mauro idmanlara başladı. Hazırlayacağız ve doktorumuz görüşünüsöyleyecek. Pozitif döndü" dedi. Tecrübeli hoca, transferler için ise "İlk isteğim teknikadam olarak sol bek. Eksikliğimiz orada. Yerlide olabilir, yabancı da olabilir. Herhangi birsatış gerçekleşirse, yer açarsak farklı mevkiyede transfer olabilir" mesajını verdi.
Angelino'nunyeri bundansonra tribün
Sezon başında 1.5 milyon Euro'ya Leipzig'den kiralanan ve 20 maça ulaştığında 6 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu olan Angelino için Leipzig geri adım atmadı. 19 maça çıkan oyuncu bundan sonra tribünde.