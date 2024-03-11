Yıkılmaz kale

Galatasaray, geçen dönem şampiyonluğun anahtarı olan iç sahadaki başarılı performansına bu sezon da devam ediyor. En son 13 Ağustos 2022'de Giresunspor'a yenilen sarı-kırmızılılar, ardından Aslantepe'de rakiplerine geçit vermedi. Bu sezon evinde 15'te 15 ile yoluna devam eden G.Saray, toplamda 32 maçtırtaraftarı önünde kaybetmedi. Bu karnesiyle Süper Lig'de rakipsiz olan Galatasaray, en iyi 15 ligde sezon boyunca devam eden iç saha serisinde de Avrupa'nın 1 numarasına yerleşti.Ayrıca Galatasaray, bu sezon Avrupa'da evinde oynadığı tüm maçları kazanan iki takımdan biri oldu. Taraftarının müthiş desteğiyle coşan sarı- kırmızılar, sahasındaki 15 karşılaşmayı da galibiyetle tamamladı.SÜPER Lig'de gelecek hafta Kasımpaşa deplasmanına çıkacak olan G.Saray'da lige verilen ara için yeni bir planlamaya gidildi. Milli maçlar için verilecek arada sarı-kırmızılı oyuncular hem dinlenecek hem de mart ayının son haftasında Antalya'da 1 haftalık kampa gidecek. Geçen sezon aralık ayında Antalya'da kamp yapan sarı-kırmızılılar, yine aynı oteli tercih edip şampiyonluk için de aynı yolu izleyecek.