Yok artık Oğulcan!

G.SARAY'IN 2019-20 sezonu sonunda Rizespor'dan olaylı bir şekilde kadrosuna kattığı Oğulcan Çağlayan, 3. defa kiralandı.kiralık verildi. Dün BB Erzurum ile oynadıkları ve 1-0 önde oldukları lig maçında Oğulcan 71'de oyuna girdi.90+4'te de Erzurum, Eren Tozlu ile penaltıdan ağları sarsıp sonucu belirledi: 1-1.