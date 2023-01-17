Yok artık Oğulcan!

G.SARAY'IN 2019-20 sezonu sonunda Rizespor'dan olaylı bir şekilde kadrosuna kattığı Oğulcan Çağlayan, 3. defa kiralandı. 2021-22'de Eyüpspor'a,bu sezon da Giresunspor'a gönderilen 26 yaşındakifutbolcu, şimdi de 1. Lig ekiplerinden Pendikspor'a kiralık verildi. Dün BB Erzurum ile oynadıkları ve 1-0 önde oldukları lig maçında Oğulcan 71'de oyuna girdi. Gole giden topa dokunup,ofsayta sebebiyet verdi ve Pendik'in2-0 öne geçmesini engelledi. 90+4'te de Erzurum, Eren Tozlu ile penaltıdan ağları sarsıp sonucu belirledi: 1-1.