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Giriş Tarihi: 17.1.2023

Yok artık Oğulcan!

Yok artık Oğulcan!
G.SARAY'IN 2019-20 sezonu sonunda Rizespor'dan olaylı bir şekilde kadrosuna kattığı Oğulcan Çağlayan, 3. defa kiralandı. 2021-22'de Eyüpspor'a, bu sezon da Giresunspor'a gönderilen 26 yaşındaki futbolcu, şimdi de 1. Lig ekiplerinden Pendikspor'a kiralık verildi. Dün BB Erzurum ile oynadıkları ve 1-0 önde oldukları lig maçında Oğulcan 71'de oyuna girdi. Gole giden topa dokunup, ofsayta sebebiyet verdi ve Pendik'in 2-0 öne geçmesini engelledi. 90+4'te de Erzurum, Eren Tozlu ile penaltıdan ağları sarsıp sonucu belirledi: 1-1.

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