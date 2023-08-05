Yok böyle rakam! Tribünden 1 milyar TL

Şampiyonlukla tamamlanan geçtiğimiz sezondan bu yana müthiş bir taraftar desteğiyle sahaya çıkan Galatasaray'ın RAMS Park adını alan Ali Sami Yen Spor Kompleksi, yeni sezonun açılışının yapıldığı Zalgiris maçında da tıklım tıklım doluydu.Zalgiris'i eleyerek Avrupa kupalarında grup aşamasına kalmayı garantileyen (En kötü Konferans Ligi gruplarında devam edecek) Aslan, iç sahada üç kulvarda minimum 25 maç oynayacak ve yönetimin hesaplamasına göreSportif başarıyı saha dışında paraya çevirmeyi başaran Başkan Dursun Özbek ve kurmayları, stat isim hakkı ve forma reklamları ile rekor sponsorluk anlaşmaları imzaladı. 40 binin üzerinde kombine satışı gerçekleşti ve 400 milyon TL sıcak para geldi.RAMS Park içindeki boş alanları değerlendiren ve 4 ekstra locayı daha hizmete açmaya hazırlanan yönetim, maç günü GS Store mağazalarındaki satışlarla birlikte 1 milyar TL'nin de üzerine çıkmayı hedefliyor.Gerçek G.Saray'ı izlemedikhücum gücü daha sahne almadı. Zaha, İcardi, Zaniolo forma giydiklerinde, bunlara Kerem Aktürkoğlu ve Mertens'i de katarsak şov gücü üst düzeyde olan bir hücum hattı izleyeceğiz.Kosovalı yıldız, çalım becerisi yüksek, kuvvetli, savunmaya yardım etme özelliği fazla, gol atabilen ve en önemlisi gol ortaları yapabilen bir oyuncu. 2 Avrupa maçında da Sacha Boey, Rashica'nın eksikliğini hissetti. Barış Alper, Zalgiris ile oynanan rövanş maçında belki etkisizdi ama kuvvetli ve mücadeleci yapısıyla Boey'e destek verdi. Angelino'nun bölgesinden rakip pozisyon bulmayı denedi ve başarılı oldu. Çünkü Kerem içeri fazla girdiği için İspanyol sol bek, yeterli savunma desteğini bulamadı.İsmail Kartal'ın elinde alternatifli bir kadro var. Beşiktaş ise sadece Aboubakar'a endeksli bir takım. Rebic'in formayı almasıyla birlikte Aboubakar da rahatlayacak, Beşiktaş da gol yollarında zenginleşecek.F.Bahçe rakiplerini solladı2 maçta attığı 9 gol, kaçırdıkları ve kalesini 'sıfırda' tutmasıyla rakiplerinin önünde bir görüntü sergiledi. Kağıt üstünde kolay olarak görülen takımlara rağmen G.Saray ve Beşiktaş zorlandı. Galatasaray'ın ön taraf transferlerinden sadece Bakambu kısa süre şans buldu.Rövanş maçı Galatasaray için kâbusa dönebilirdi. Topa sahip olduklarında ciddi şekilde organizasyon problemi yaşıyorlar. Bununbeklentisiyle üstünü örttüler. Büyük yanlış yapıyorlar. Eğer performans takımı olacaklarsa, birisi bir şey yapınca kazanacaklarsa Şampiyonlar Ligi'ni unutsunlar. Beşiktaş, takım olarak rakip kaleye geliyor ama Aboubakar'ın yanına alternatif bulamadılar. Muleka'yı bunun için devreye sokmaya çalışıyorlar. Redmond'ın yokluğu çok hissediliyor. Orta saha kalitesinin yukarı taşınması lazım.Kısaca İsmail Kartal, rakiplerinin çok önünde bir takım kurdu, organizasyon yarattı ve güven verdi.Takım kaliteleri çok yükseldieleme turunda iyi futbol, maksimum performanstan daha çok, takımlarımızın tartışılmaz kaliteleriyle firesiz yola devam etmeleri önemliydi. Ülke puanına yapılan katkı da son derece kritik.En iyi olan ekibi tabii ki sezon sonunda göreceğiz. Ancak Fenerbahçe, Dusan Tadic ve Edin Dzeko'yu alarak kaliteyi tartışmasız çok yukarıya taşıdı. Hırvat oyuncu Ante Rebic de Beşiktaş'ın sol kanadı için çok doğru tercih ancak teknik direktör Şenol Güneş'in tek sıkıntısı, Rachid Ghezzal'ın form durumu. Sergen Yalçın'la şampiyonluk yaşanılan sezondaki Ghezzal'ı bir daha izleyecek miyiz? Beşiktaş taraftarının en büyük endişesi bu.