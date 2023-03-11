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Giriş Tarihi: 11.3.2023

Yunus başlayacak Zaniolo bitirecek!

Yunus başlayacak Zaniolo bitirecek!

Sarı-kırmızılılarda bu akşam sağ kanatta Yunus Akgün formayı alacak. Zaniolo ise ikinci yarıda sahneye çıkacak. Mertens’in yerine Mata oynayacak

Galatasaray'ın yakaladığı başarıda forma adaletinin payı büyük. Yıldızlarla dolu bir kadroya sahip olan teknik direktör Okan Buruk, sezon içinde Barış Alper Yılmaz ve Berkan Kutlu gibi yedeklere kritik maçlarda 11'de şans verdi. Buruk, hazırlık maçlarında etkili performans gösteren Yunus Akgün'ü de ödüllendirme kararı aldı. 22 yaşındaki oyuncu sağ kanatta görev yapacak. Yeni transfer Zaniolo ise ikinci yarıda sahneye çıkacak. Fizik olarak yüzde yüz hazır hale gelmeyen Mertens'in yerine 10 numara pozisyonunda ise Mata forma giyecek.

5 AY SONRA FORMAYI ALIYOR
SÜPER Lig'de en son 15 Ekim'de deplasmandaki Kayserispor maçında ilk 11'de forma giyen Yunus Akgün, ikinci yarıda oyundan alınmıştı. Kariyerinde 107 kez sağ kanatta görev alan 22 yaşındaki oyuncu, 19 kere 10 numara, 14 sol kanat, 3 defa da santrfor mevkiinde oynadı. Yunus, hücumun sağında şans bulduğu maçlarda toplam 25 gol, 32 asist üretti.

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Yunus başlayacak Zaniolo bitirecek!
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