Zaha’ya ada yolu göründü!

Sakatlığı nedeniyle Beşiktaş maçı kadrosunda yer almayan ve sezon sonunda ayrılması gündemde olan Wilfried Zaha için İngiliz basınına göre iki ekip sırada… Sezon başında bonservis bedeli ödenmeden Crystal Palace'tan alınan Fildişi Sahilli oyuncunun Haziran 2026'ya kadar kontratı bulunuyor. 2 milyon 330 bin Euro imza parası alan ve yıllık 4 milyon 350 bin Euro kazanan 31 yaşındaki hücumcu için West Ham United ile Aston Villa, G.Saray'ın kapısını çaldı. Oyuncu için istenen bonservis miktarını soran iki kulüple de görüşmeler başladı.