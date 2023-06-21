Zaniolo’dan yeşil ışık

Galatasaray'ın İtalyan yıldızı Nicolo Zaniolo için her gün yeni bir transfer haberi çıkarken, 23 yaşındaki hücum oyuncusu dün konuyla ilgili ülke basınına açıklamalarda bulundu. Özellikle Juventus'un takibi altında olan ve"Türkiye'de mutluyum ama bakalım… Transfer dönemi için asla bir şey söyleyemezsiniz, neler olacağını göreceğiz" ifadelerini kullandı. Genç futbolcu, kendisini İtalya Milli Takımı'na geri çağıran hocası Mancini ile ilgili dediye konuştu. 'BIZI SAKIN BIRAKMA'Zaniolo'nun bu açıklamaları, taraftarları da heyecanlandırdı. Sarıkırmızılı futbolseverler, sosyal medyadanşeklinde mesajlar göndererek başarılı oyuncuyu takımda kalması için ikna etmeye çalıştı. Zaniolo, devre arasında Roma'dan 15 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olduğu G.Saray'da 11 resmi maça çıkarken, 5 gol atmıştı.Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur'un, transferi için büyük çaba harcadığı Mauro İcardi'de henüz bir gelişme yaşanmadı. Geçen sezon sarı-kırmızılı takıma PSG'den kiralanan ve golleriyle taraftarın sevgilisi olan 30 yaşındaki forvet için Timur, Fransız kulübüyle bonservis pazarlıklarını sürdürüyor. Oyuncu cephesinde ise İcardi'nin eşi ve menajeri olan Wanda Nara'yı taraftarlar ikna etmeye çalışıyor. Dün Nara,Ancak bu sözlere sarı-kırmızılılar, "Ne demek istiyor, anlamadık" şeklinde yorum yaptı.İCARDI için var gücüyle çalışan Galatasaray, alternatif forvet girişimlerini de sürdürüyor. İngiliz basınında yer alan haberlere göre; sarı-kırmızılılar, bonservisi Wolverhampton'da olan ve geçen sezon kiralık olarak PSV'de forma giyen 20 yaşındaki Portekizli forvet Fabio Silva'yı gündemine aldı. G.Saray'ın genç golcü için harekete geçtiği aktarılırken, oyuncuyu Ajax, Sevilla, Roma ve Milan'ın da istediği bildirildi