Zaniolo’dan yeşil ışık

Juventus’un yoğun ilgi gösterdiği 23 yaşındaki oyuncu, “Türkiye’de mutluyum ama transfer dönemi için asla bir şey söyleyemezsiniz, neler olacağını göreceğiz” dedi
Galatasaray'ın İtalyan yıldızı Nicolo Zaniolo için her gün yeni bir transfer haberi çıkarken, 23 yaşındaki hücum oyuncusu dün konuyla ilgili ülke basınına açıklamalarda bulundu. Özellikle Juventus'un takibi altında olan ve 30 milyon Euro'lukserbest kalma bedeli bulunanZaniolo, "Türkiye'de mutluyum ama bakalım… Transfer dönemi için asla bir şey söyleyemezsiniz, neler olacağını göreceğiz" ifadelerini kullandı. Genç futbolcu, kendisini İtalya Milli Takımı'na geri çağıran hocası Mancini ile ilgili de "Bir gün onunlabir kulüpte çalışmaktan mutlu olurum" diye konuştu. 'BIZI SAKIN BIRAKMA'
Zaniolo'nun bu açıklamaları, taraftarları da heyecanlandırdı. Sarıkırmızılı futbolseverler, sosyal medyadan "Gitme aslanım, seneye birşampiyonluk daha yaşayalım" şeklinde mesajlar göndererek başarılı oyuncuyu takımda kalması için ikna etmeye çalıştı. Zaniolo, devre arasında Roma'dan 15 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olduğu G.Saray'da 11 resmi maça çıkarken, 5 gol atmıştı.
WANDA NARA'DANGARİP İCARDİ CEVABI G.Saray'da Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur'un, transferi için büyük çaba harcadığı Mauro İcardi'de henüz bir gelişme yaşanmadı. Geçen sezon sarı-kırmızılı takıma PSG'den kiralanan ve golleriyle taraftarın sevgilisi olan 30 yaşındaki forvet için Timur, Fransız kulübüyle bonservis pazarlıklarını sürdürüyor. Oyuncu cephesinde ise İcardi'nin eşi ve menajeri olan Wanda Nara'yı taraftarlar ikna etmeye çalışıyor. Dün Nara, İnstagram hesabından açtığı canlıyayın sırasında bir futbolseverin yazdığı, "Galatasaray'dakalın" mesajına "Evet, lütfen" yanıtını verdi. Ancak bu sözlere sarı-kırmızılılar, "Ne demek istiyor, anlamadık" şeklinde yorum yaptı.
ASLAN'IN HEDEFİFABİO SİLVA
İCARDI için var gücüyle çalışan Galatasaray, alternatif forvet girişimlerini de sürdürüyor. İngiliz basınında yer alan haberlere göre; sarı-kırmızılılar, bonservisi Wolverhampton'da olan ve geçen sezon kiralık olarak PSV'de forma giyen 20 yaşındaki Portekizli forvet Fabio Silva'yı gündemine aldı. G.Saray'ın genç golcü için harekete geçtiği aktarılırken, oyuncuyu Ajax, Sevilla, Roma ve Milan'ın da istediği bildirildi