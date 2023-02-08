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Giriş Tarihi: 8.2.2023

Zaniolo’nun parası hazır

MEHMET ÖZCAN
Zaniolo’nun parası hazır

Sezon sonunda sadece Victor Nelsson’dan 20 milyon Euro’nun üzerinde gelir bekleyen sarı-kırmızılılar, Torreira için İtalyanlarla masada. Sacha Boey’in Avrupa’ya gidişi kesin gibi. Kerem de devlerin takibinde

Galatasaray, sezon başında olduğu gibi ara transfer döneminde de bombayı patlattı ve Roma'dan Nicolo Zaniolo'yu kadrosuna kattı. Dün akşam İstanbul'a getirdiği 23 yaşındaki İtalyan on numara ile 3 buçuk yıllık anlaşmaya varan sarı-kırmızılı kulüp, sözleşmeyi de hazırladı. 4 aylık periyotta 1.5 milyon Euro kazanacak Zaniolo'ya önümüzdeki sezon 3.5 milyon Euro verilecek. Roma ile 15 milyon Euro üzerinde bir rakama anlaşma yapıldığı bildirildi.

BONSERVİS ÖDEME PLANI 3-4 YILLIK
Bu bonservise hem oyuncu hem de kulüp performansına göre 5-7 milyon Euro arasında bonuslar eklenecek. Roma'ya uzun vadeli 3-4 yıllık bir ödeme planı hazırlayan Galatasaray, sezon sonunda yapacağı oyuncu satışına güveniyor. Victor Nelsson'un 20 milyon Euro üzerinde bir rakama satılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Sacha Boey de sezon sonunda Avrupa yolcusu. Torreira için İtalyan kulüpleri masada. Kerem'i devler takibe devam ediyor. Oyuncu satışları ile Zaniolo'nun finansmanı sağlanacak.

İTALYAN KOLONİSİ!
LA GAZZETTA dello Sport, Galatasaray'ın yeni başkanı Dursun Özbek'in Serie A'da forma giymiş futbolcuları transfer ederek İstanbul'da bir İtalyan kolonisi kurduğunu yazdı. Haberde "Yatırımlar, projeler, ödeme garantili maaşlar… Icardi'nin golleri, Mertens'in asistleri… İşte Zaniolo'yu İstanbul'da bekleyen ortam… İstanbul'da onu büyük bir arkadaş topluluğu bekliyor. Artık Roma dönemini kapatıp Boğaz devrini açıyor" ifadeleri kullanıldı

TÜRKİYE'DE PARLIYORLAR
Zaniolo'nun G.Saray'a transferi ile birlikte İtalyan medyası yeniden yüzünü Türkiye'ye çevirdi. Çıkan haberlerde bir dönem Cimbom'u çalıştıran Roberto Mancini'nin Türkiye'de kendisini yeniden bulduğu, sonrasında da hem oyuncu hem teknik adamların Süper Lig'de performansları ile futbolu hatırladığı vurgulandı. 'Türkiye'den önce Türkiye'den sonra' başlığını atan La Gazetta dello Sport, "Türkiye'ye giden İtalyanlar pantolonlarının bir cebinde de dönüş biletlerini tutuyor. Türkiye her zaman B planı olarak öne çıkıyor. Oyuncular ve teknik adamlar rehabilite edilip yeniden kendini buluyor. İstanbul ve diğer kentler de İtalyanların tercihinde" değerlendirmesinde bulundu.

BİR GÖRÜŞ
Bülent TİMURLENK
Galatasaray'a ihtiyacı var
MİLLET olarak böylesine büyük bir trajedi yaşarken futbol konuşabilmek zor. Ama işimiz, ekmeğimiz bu. Her kulüp Nicolo Zaniolo gibi bir yeteneği kadrosunda görmek ister. Galatasaray'ın eldeki kadroyla acil olarak Zaniolo gibi bir oyuncuya ihtiyacı var mı? Hayır. Ama İtalyan oyuncunun oynamak için Galatasaray'a ihtiyacı var. Resmi açıklama gelmese de bonservis için konuşulan rakamlar ve serbest kalma bedeli arasındaki en fazla 10 milyon Euro olarak görülen fark, Galatasaray açısından 'Bu risk alınır mı?' sorusunu doğuruyor. Basit olan, oyuncuyu bedelsiz kiralamak ve büyük harcamayı İcardi'ye yapmaktı. Galatasaray eğer bu 4 aylık dönemde Zaniolo'yu al sat yapıp aradaki farkla İcardi'nin bonservisini alacaksa ne âlâ…

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