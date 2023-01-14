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Giriş Tarihi: 14.1.2023

Zirvede 4 köşe

Zirvede 4 köşe

Derbi zaferinin ardından Aslan, taraftarı ile birlikte Hatay’a gol oldu yağdı. 9’da Kerem ağları buldu, Juan Mata 45+4 ve 45+6’da farkı açtı. Gomis’in 77’deki golü ise şampiyonluk şarkılarını başlattı

Süper Lig'de 8'de 8 yapan sarı-kırmızılılar zirvedeki yerini sağlama aldı

Hatay'ı affetmiyor
HATAY ağlarını boş geçmeyen Kerem Aktürkoğlu, bu sezon ligdeki 7. golüne ulaştı. 24 yaşındaki oyuncu ayrıca Hatayspor'a karşı serisini de sürdürdü. 2020- 21 ve 2021-22 sezonlarında bordo-beyazlıların filelerini havalandıran Kerem, 2022- 23 sezonunda da rakibini boş geçmedi. Milli kanat oyuncusunun 3 sezonda da ağlarını sarstığı bir diğer takım ise Kasımpaşa...

Bu sezonki fark yönetim!
Bafetimbi Gomis bu sezon ligde 7. golüne imza atarken geçen sezonla aradaki farkı şu sözlerle anlattı: "İyi bir hava yakaladık. Geçen sene bu yoktu. Bunun temel nedeni, yeni yöneticilerimiz. Dursun Bey, Erden Bey, Cenk Bey, Okan Hoca ve ekibi bunun nedeni... Erden Bey güzel atmosfer yarattı. Şimdi kardeş gibiyiz."

Ali Sami Yen klasiği!
Sarı-kırmızılı oyuncular, maçtan sonra zaferi tribünlerle kutladı. Bu sezon iç sahadaki her galibiyetin ardından taraftarına koşan Cimbom geleneğini dün de sürdürdü.

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