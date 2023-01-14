Zirvede 4 köşe

Süper Lig'de 8'de 8 yapan sarı-kırmızılılar zirvedeki yerini sağlama aldıHATAY ağlarını boş geçmeyen Kerem Aktürkoğlu, bu sezon ligdeki 7. golüne ulaştı. 24 yaşındaki oyuncu ayrıca Hatayspor'a karşı serisini de sürdürdü. 2020- 21 ve 2021-22 sezonlarında bordo-beyazlıların filelerini havalandıran Kerem, 2022- 23 sezonunda da rakibini boş geçmedi. Milli kanat oyuncusunun 3 sezonda da ağlarını sarstığı bir diğer takım ise Kasımpaşa...Bafetimbi Gomis bu sezon ligde 7. golüne imza atarken geçen sezonla aradaki farkı şu sözlerle anlattı: "İyi bir hava yakaladık. Geçen sene bu yoktu. Bunun temel nedeni, yeni yöneticilerimiz. Dursun Bey, Erden Bey, Cenk Bey, Okan Hoca ve ekibi bunun nedeni... Erden Bey güzel atmosfer yarattı. Şimdi kardeş gibiyiz."Sarı-kırmızılı oyuncular, maçtan sonra zaferi tribünlerle kutladı. Bu sezon iç sahadaki her galibiyetin ardından taraftarına koşan Cimbom geleneğini dün de sürdürdü.