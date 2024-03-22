Zirveye koşuyor!

Sakatlıklarla boğuşsa da gollerine devam eden Mauro İcardi, Kasımpaşa maçında ağları bulup geçen sezonki 23 golü şimdiden yakaladı. Geçtiğimiz yıldan bu yana 64 kez sarıkırmızılı formayı giyen İcardi'nin karnesinde 46 gol- 18 asist yazıyor.
64 maçta toplam 64 kez skor katkısı yapan Arjantinli forvet, Galatasaray'ın 1 numaralı hücum silahı. Ortalama her maç tabelayı değiştiren İcardi, sarı-kırmızılıların en golcü yabancıları listesinde 4. sırada yer alıyor. Kasımpaşa maçı sonrasında Sneijder'i geçen 31 yaşındaki Tangocu, Hagi'nin 72 golle zirvede olduğu listede 61 gollü Baros ve 51 gollü Gomis'i takip ediyor. İcardi maç sayısına oranla en skorer isim konumunda.
EN DEĞERLİSİ AKTÜRKOĞLU
U
luslararası Spor Çalışmaları Merkezi (CIES) yaptığı son değerlendirme ile Kerem Aktürkoğlu'nu Süper Lig'in en değerli oyuncusu olarak belirledi. Milli futbolcuyu 22.5 milyon Euro
piyasa değeri biçilirken takipçisi F.Bahçeli Ferdi Kadıoğlu ise 21.1 milyon Euro'luk
değerde.
BİR GÖRÜŞ
BÜLENT TİMURLENK
Başka bir tarifi var
Her futbolcuyu kendi dönemiyle, takım arkadaşlarıyla ve kazandığı kupalarla değerlendirmek lazım. Listenin ilk sırasındaki isim bir santrfor değil. Gheorghe Hagi bir on numaraydı…
İcardi 30 yaş altında Serie A'dan Galatasaray'a Wesley Sneijder ile birlikte gelmiş iki büyük yıldızdan biri. Çizme'de 2 kez gol kralı olmuş Arjantinlinin G.Saray'a gelmiş en iyi golcü kartvizitinden önce başka bir tarifi var.
Mauro İcardi az zamanda elbette sosyal medyanın da etkisiyle G.Saraylıların özelliklede çocuk yaştaki taraftarların en sevdiği isim oldu.
BİR GÖRÜŞ
ÖMER ÜRÜNDÜL
Fizik gücü iyi olsa…
Mauro İcardi, genel yapısını dikkatli incelediğimizde her yönüyle çok iyi bir santrfor durumunda. Saha içinde pozisyon almayı çok iyi biliyor. Gerek ayakla gerek kafayla her türlü golü atabiliyor.
Ama günümüz futbolunun istediği fizik gücünden çok uzak. Tabii ki verdiği katkılara göre G.Saray'a çok ciddi faydaları dokundu.
Bugün eğer Mauro İcardi Avrupa'nın şu andaki üst düzey kulüplerindeki santrforlarının fizik gücüne sahip olsa Avrupa futbolunun en önde gelen 2-3 santrforundan biri olur. Ama G.Saray'daki fizik gücüyle orada nefes aldırmazlar.
BİR GÖRÜŞ
ALİ GÜLTİKEN
Özel bir karakter
Yabancı oyuncularda süreperformans olarak değerlendirmek lazım bütün golcüleri. Mario Gomez'in bir sezonda attığı 28 gol var. Beşiktaş'ın şampiyonluğunda çok önemli rol oynamıştı. Keza Gomis ilk sezon 29 gol atmıştı. İcardi'nin de 2 sezonluk performansına baktığımızda bu kategoride değerlendirmemiz gerekiyor.
Golcülerde attığı gol sayısı kadar kritik maçlardaki etkinliğine de bakmak lazım. İcardi iki sezondur Galatasaray'ın önemli final maçlarında ciddi katkı sağlayan bir oyuncu. Bunun yanında takımın genel psikolojisine de ciddi katkı yapan özel bir karakter.
Lider oyuncu vasfını taşıdığını da görmek lazım.
EFE KALIYOR, HAMZA GİDİYOR
G
.Saray altyapısı ürünü Hamza- Efe Akman kardeşlerin akıbeti belli oldu. İki sezondur A Takım'da yer almasına rağmen oynama fırsatı bulamayan Hamza Akman sezon sonunda bitecek sözleşmesini uzatmıyor. 2004 doğumlu Hamza
, kendisine Avrupa'dan Kopenhag başta olmak üzere gelen teklifleri değerlendirmeye hazırlanıyor. 2006 doğumlu Efe Akman ise yeni 18 yaşına girdi ve Galatasaray'la profesyonel sözleşme imzalayacak.
Efe'ye geleceğin yıldızı gözüyle bakılıyor.
SAVUNMA KENDİNE GELDİ
Lige verilen arada sakat oyuncular Davinson Sanchez ve Serge Aurier takıma dönecek. Kasımpaşa deplasmanında riske edilmeyen Abdülkerim tamamen düzeldi. Cezalı oyuncusu olmayan G.Saray milli ara dönüşündeki Hatayspor maçına tam kadro çıkacak.