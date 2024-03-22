Zirveye koşuyor!

Sakatlıklarla boğuşsa da gollerine devam eden Mauro İcardi, Kasımpaşa maçında ağları bulup geçen sezonki 23 golü şimdiden yakaladı.64 maçta toplam 64 kez skor katkısı yapan Arjantinli forvet, Galatasaray'ın 1 numaralı hücum silahı. Ortalama her maç tabelayı değiştiren İcardi, sarı-kırmızılıların en golcü yabancıları listesinde 4. sırada yer alıyor. Kasımpaşa maçı sonrasında Sneijder'i geçen 31 yaşındaki Tangocu, Hagi'nin 72 golle zirvede olduğu listede 61 gollü Baros ve 51 gollü Gomis'i takip ediyor.luslararası Spor Çalışmaları Merkezi (CIES) yaptığı son değerlendirme ile Kerem Aktürkoğlu'nu Süper Lig'in en değerli oyuncusu olarak belirledi. Milli futbolcuyupiyasa değeri biçilirken takipçisi F.Bahçeli Ferdi Kadıoğlu isedeğerde.Başka bir tarifi varHer futbolcuyu kendi dönemiyle, takım arkadaşlarıyla ve kazandığı kupalarla değerlendirmek lazım.İcardi 30 yaş altında Serie A'dan Galatasaray'a Wesley Sneijder ile birlikte gelmiş iki büyük yıldızdan biri.Mauro İcardi az zamanda elbette sosyal medyanın da etkisiyle G.Saraylıların özelliklede çocuk yaştaki taraftarların en sevdiği isim oldu.Fizik gücü iyi olsa…Mauro İcardi, genel yapısını dikkatli incelediğimizde her yönüyle çok iyi bir santrfor durumunda. Saha içinde pozisyon almayı çok iyi biliyor.Ama günümüz futbolunun istediği fizik gücünden çok uzak.Bugün eğer Mauro İcardi Avrupa'nın şu andaki üst düzey kulüplerindeki santrforlarının fizik gücüne sahip olsa Avrupa futbolunun en önde gelen 2-3 santrforundan biri olur.Özel bir karakterYabancı oyuncularda süreperformans olarak değerlendirmek lazım bütün golcüleri. Mario Gomez'in bir sezonda attığı 28 gol var. Beşiktaş'ın şampiyonluğunda çok önemli rol oynamıştı. Keza Gomis ilk sezon 29 gol atmıştı.Golcülerde attığı gol sayısı kadar kritik maçlardaki etkinliğine de bakmak lazım.Lider oyuncu vasfını taşıdığını da görmek lazım..Saray altyapısı ürünü Hamza- Efe Akman kardeşlerin akıbeti belli oldu. İki sezondur A Takım'da yer almasına rağmen oynama fırsatı bulamayan Hamza Akman sezon sonunda bitecek sözleşmesini uzatmıyor., kendisine Avrupa'dan Kopenhag başta olmak üzere gelen teklifleri değerlendirmeye hazırlanıyor.Efe'ye geleceğin yıldızı gözüyle bakılıyor.Lige verilen arada sakat oyuncular Davinson Sanchez ve Serge Aurier takıma dönecek.