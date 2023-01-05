Zirveyi aldım geliyorum!

oyuna girdikten sonra takımını canlandıran ve attığı golle Galatasaray'ı galibiyete taşıyan Barış Alper Yılmaz, dün de formundaydı. Rashica'nın pasında kafa vuruşuyla ağları sarsan 22 yaşıdaki oyuncu, Nisan 2021'den bu yana ilk kez üst üste iki lig maçında fileleri sarstı. Barış maçtan sonra ise, "Çok üretkendik, ben de golümü attım. Çok mutluyum, önemli bir galibiyet aldık" diye konuştu.KEREM'IN yerine oynayan Barış Alper'in ağları sarsmasıyla Galatasaray, bu sezonki 7. kafa golünü atarken ligin bu alanda en iyi takımı oldu. Daha önce Gomis 3 kez fileleri bu şekilde havalandırdı. Diğer goller Abdülkerim, Emre Taşdemir ve Mauro İcardi'den geldi.BERKAN Kutlu, Ankaragücü karşısında bulduğu forma şansını iyi değerlendirdi. Orta sahada dinamo gibi çalışan 24 yaşındaki futbolcu, maçın en çok koşan (12.9 km) en çok ikili mücadele kazanan (12), top çalan (7), uzaklaştıran (4) ve pas arası yapan (4) ismi oldu. Galibiyette kilit rol oynayan Berkan maç sonu, "İyi savaştık, çok mutluyuz. Şimdi sırada derbi var. Ben çalışmaya devam ediyorum" diye konuştu.G.SARAY'IN Fransız sağ beki Leo Dubois, "Kazandık ancak herkes derbi maçını konuşuyor. Kadıköy'e lider olarak gidiyoruz. Fenerbahçe maçıyla ilgili çok bilgi aldım. Galatasaray'da oynarken önemli olan kupa kazanmaktır. Oradan 3 puanı alıp gelmek istiyoruz" yorumunu yaptı.