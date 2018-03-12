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hayatını Aslıhan ile birleştirdi

EVREN ABDULLAHOĞLU
EVREN ABDULLAHOĞLU OKAN FİLİZÇAY Spor Magazin Haberleri
Giriş Tarihi: 12.3.2018
Arda Turan hayatını Aslıhan ile birleştirdi

A Milli Futbol Takımı'nın kaptanı, Medipol Başakşehir Futbol Takımı'nın oyuncusu , dün akşam hayatının en mutlu gününü yaşadı. Tecrübeli futbolcu, 2.5 yıllık sevgilisi 'la dünya evine girdi. Cumhurbaşkanı ve eşi Emine Erdoğan'ın katıldığı gecede özel bir düğün kutlaması yapılmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, çiftin nikah şahidi oldu. Tören, Arda Turan'ın Çubuklu'daki evinde gerçekleşti. Aile arasında yapılan törenin ünlü konukları arasında şarkıcı Mustafa Ceceli-Selin İmer de vardı. Nikah töreninde gelin Aslıhan Doğan'a, yakın dostu Mina Başaran'ın uçak kazasında hayatını kaybettiği haberi duyurulmadı.

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Arda Turan hayatını Aslıhan ile birleştirdi
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