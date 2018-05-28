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: Bir başkadır benim memleketim...

Tatilini Türkiye'de geçiren , kendi memleketi 'un ardından eşinin memleketi 'a geçti.

DHA Spor Magazin Haberleri
Giriş Tarihi: 28.5.2018 10:42 Güncelleme Tarihi: 28.5.2018 10:43
Hakan Çalhanoğlu: Bir başkadır benim memleketim...

Dizindeki sakatlık nedeniyle A Milli Takım'ın İran, Tunus ve Rusya ile oynayacağı maçların aday kadrosundan çıkarılan , tatil için geldiği memleketi 'tan eşinin memleketi 'a geldi.

İtalya Serie A ekiplerinden Milan'da forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, tatil için geldiği memleketinden eşinin memleketi olan Giresun'un Tirebolu ilçesine geçti. Doğa yürüyüşleri yaparak vakit geçiren Çalhanoğlu, Dereli'nin Kuzulan Şelalesi ile Mavi Göl'ü de gezerek bol bol fotoğraf çektirdi. Çalhanoğlu, memleketi Bayburt'ta da hemşehrileri tarafından yoğun ilgi görmüştü.

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Hakan Çalhanoğlu: Bir başkadır benim memleketim...
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