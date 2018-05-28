Hakan Çalhanoğlu: Bir başkadır benim memleketim...

Dizindeki sakatlık nedeniyle A Milli Takım'ın İran, Tunus ve Rusya ile oynayacağı maçların aday kadrosundan çıkarılan Hakan Çalhanoğlu, tatil için geldiği memleketi Bayburt'tan eşinin memleketi Giresun'a geldi.

İtalya Serie A ekiplerinden Milan'da forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, tatil için geldiği memleketinden eşinin memleketi olan Giresun'un Tirebolu ilçesine geçti. Doğa yürüyüşleri yaparak vakit geçiren Çalhanoğlu, Dereli'nin Kuzulan Şelalesi ile Mavi Göl'ü de gezerek bol bol fotoğraf çektirdi. Çalhanoğlu, memleketi Bayburt'ta da hemşehrileri tarafından yoğun ilgi görmüştü.

Tatilini memleketi Bayburt'un Konursu köyünde geçiren Milanlı futbolcu Hakan Çalhanoğlu amcası ve dedesinin evindeki ahırda hayvanlarla vakit geçirip, mantar topluyor. pic.twitter.com/C5iTODTJNs — Sabah Spor (@sabahspor1) May 24, 2018