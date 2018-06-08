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co-pilot oldu

Ünlü sunucu , dünyanın en iyi ralli pilotlarından Red Bull sporcusu ile bir gösteri sürüşü yaptı.

İHA Spor Magazin Haberleri
Giriş Tarihi: 8.6.2018 13:17
Burcu Esmersoy co-pilot oldu

, İtalya'da adrenalin dolu anlar yaşadı. Ünlü sunucu, dünyanın en prestijli motor sporları organizasyonlarından biri olan 'nın Sardunya ayağında Red Bull sporcusu 'a co-pilotluk yaptı.

Dünyanın en iyi ralli pilotlarından biri olan Evans'ın kullandığı araca binen Esmersoy, saatte 220 km hıza ulaşabilen ralli otomobilinin içinde unutulmaz anlara tanıklık etti.

DÜNYA ŞAMPİYONASI BU SENE TÜRKİYE'DE

Dünya Ralli Şampiyonası'nın heyecanı bu sene Türkiye'de de yaşanacak. Dünyanın en iyi ralli pilotları, 7 yıllık bir aranın ardından Türkiye'ye dönecek ve 13-16 Eylül tarihleri arasında Marmaris'te motor sporları tutkunlarına inanılmaz anlar yaşatacak.

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Burcu Esmersoy co-pilot oldu
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