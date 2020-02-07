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24 ayar bifteği yedi, kocası ’e baklava götürdü

Giriş Tarihi: 7.2.2020 ABONE OL
24 ayar bifteği yedi, kocası Lucas Hernandez’e baklava götürdü
Bayern Münih'in sezon başında 80 milyon Euro'ya Atletico Madrid'ten kadrosuna kattığı Fransız sol bek Lucas Hernandez'in eşi Amelia Lorente'nin 1 gecelik İstanbul kaçamağı Almanya'da olay oldu. Salı günü İstanbul'a gelen ve ünlü et restoranı Nusret'te, kuru buz kullanılarak şekil verilen altın kaplama görünümlü biftek yiyen Amelia Lorente çarşamba sabahı Almanya'ya dönerken de eşine hediye olarak baklava götürdü. Daha önce de Franck Ribery, Nusret'in Dubai'deki restoranında aynı biftekten yemiş ve bin 200 Euro'luk faturası olay olmuştu.
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24 ayar bifteği yedi, kocası Lucas Hernandez’e baklava götürdü
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