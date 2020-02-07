24 ayar bifteği yedi, kocası Lucas Hernandez’e baklava götürdü

BUGÜN NELER OLDU

Bayern Münih'in sezon başında 80 milyon Euro'ya Atletico Madrid'ten kadrosuna kattığı Fransız sol bek Lucas Hernandez'inSalı günü İstanbul'a gelen ve ünlü et restoranı Nusret'te, kuru buz kullanılarak şekil verilen altın kaplama görünümlü biftek yiyen Amelia Lorente çarşamba sabahı Almanya'ya dönerken de eşine hediye olarak baklava götürdü. Daha önce de Franck Ribery, Nusret'in Dubai'deki restoranında