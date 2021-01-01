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Bu yıl Survivor ne zaman, ayın kaçında başlıyor? 2021 Survivor yeni yarışmacıları kimler, kadroda hangi ünlüler var?

Ekranların uzun süreli programlarından olan Survivor'da yeni sezon heyecanı yaşanıyor. Geçtiğimiz sene olduğu gibi, yeni yılda da Survivor televizyonda olacak. Bu noktada, ne zaman başlıyor sorusunun yanıtı da merak konusu oldu. Bu sene de Ünlüler ve Gönüllüler formatı ile ekranlara gelecek olan programda, çeşitli isimler boy gösterecek. Peki, 2021 Survivor ne zaman başlayacak? Survivor yeni yarışmacılar kimler, Ünlüler kadrosunda hangi isimler var? İşte, Survivor'ın başlama tarihi ve yarışacak isimler...

Giriş Tarihi: 1.1.2021 10:02 Son Güncelleme: 1.1.2021 10:02 ABONE OL
Bu yıl Survivor ne zaman, ayın kaçında başlıyor? 2021 Survivor yeni yarışmacıları kimler, kadroda hangi ünlüler var?

Survivor 2021 hakkında son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Geçen sezon olduğu gibi, bu sezon da Ünlüler ve Gönüllüler formatı ile ekranlara gelecek olan programın başlamasına çok az bir süre kaldı. Öyle ki, Survivor'ın başlama tarihi Exxen isimli dijital platformda yayınlandı. Hâl böyle olunca, programın takipçileri tarafından 'Survivor 2021 ne zaman başlayacak ve yarışmacılar belli oldu mu?' sorusuna yanıt aranmaya başlandı.

SURVIVOR 2021 NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Survivor'un ne zaman başlayacağı Exxen'de açıklandı. Açıklanan bilgilere göre, Survivor 2021 yarışması 9 Ocak Cumartesi günü akşam saat 20.00'de TV8'de yayınlanacak.

2021 SURVİVOR KADROSU BELLİ OLDU MU?

Survivor 2021 kadrosunda kimlerin yer alacağı büyük merak konusu.

Survivor 2021'de yer alan ve Acun Ilıcalı tarafında açıklanan ilk yarışması Cemal Hünal oldu.

Aşk-ı Memnu dizisinde Bülent karakterini canlandıran Batuhan Karacakaya, Survivor'da yarışacak.

SURVİVOR 2021 ŞAMPİYONU KİM OLMUŞTU?

Survivor 2020'de Ünlüler ile Gönüllüler arasında yapılmıştı. Dominik'te nefesleri bir mücadele yaşanmıştı. Uzun süren bu mücadelenin sonunda finalistler Cemal Can Canseven ile Barış Murat Yağcı olmuştu.

Büyük finalde rakibine göre daha çok SMS alan Cemal Can Canseven, Survivor 2020 şampiyonu olmayı başarmıştı.

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