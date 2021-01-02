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Survivor yeni sezon ne zaman, hangi gün başlıyor? kadrosunda kimler var, belli oldu mu?

Ekranların uzun süreli yarışma programlarından olan Survivor'da yeni sezon heyecanı yaşanıyor. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi, bu sene de Survivor televizyonda olacak. Bu doğrultuda, Survivor ne zaman başlıyor sorusunun yanıtı yoğun bir şekilde araştırılıyor. Bu sene de Ünlüler ve Gönüllüler formatı ile ekranlara gelecek olan programın yarışmacı kadrosunda oldukça çeşitli isimler boy gösterecek. Peki, Survivor ne zaman, hangi gün başlıyor? kadrosunda kimler var, belli oldu mu? İşte, Survivor'ın başlayacağı tarih ve yarışacak isimler...

Giriş Tarihi: 2.1.2021 12:08 Son Güncelleme: 2.1.2021 12:09 ABONE OL
Survivor yeni sezon ne zaman, hangi gün başlıyor? Survivor 2021 kadrosunda kimler var, belli oldu mu?

Televizyon ekranlarının uzun soluklu yarışma programlarından olan Survivor 2021 hakkında yeni gelişmeler yaşanıyor. Geçen sezon olduğu gibi, bu sezon da Ünlüler ve Gönüllüler formatı ile ekranlara gelecek olan programın başlamasına çok az bir zaman kaldı. Öyle ki, Survivor'ın başlayacağı tarih de resmen duyuruldu. Bu noktada, programın sıkı takipçileri tarafından 'Survivor 2021 ne zaman başlıyor ve yarışmacı kadrosunda kimler var?' sorusuna yanıt aranmaya başlandı.

SURVIVOR 2021 NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Survivor'un ne zaman başlayacağı belli oldu. Açıklanan bilgilere göre, Survivor 2021 yarışması 9 Ocak Cumartesi günü akşam saat 20.00'de TV8'de yayınlanacak.

SURVİVOR 2021 KADROSUNDA KİMLER VAR, BELLİ OLDU MU?

Survivor 2021 kadrosunda kimlerin yer alacağı büyük merak konusu.

Survivor 2021'de yer alan ve Acun Ilıcalı tarafında açıklanan ilk yarışması Cemal Hünal oldu.

Aşk-ı Memnu dizisinde Bülent karakterini canlandıran Batuhan Karacakaya, Survivor'da yarışacak.

Dizi ve sinema oyuncusu Öykü Çelik de Survivor 2021 kadrosunda yer alıyor.

Masterchef programı ile tanınan Mustafa Aydın da Survivor kadrosunda boy gösteriyor.

SURVİVOR 2021 ŞAMPİYONU KİM OLMUŞTU?

Survivor 2020'de Ünlüler ile Gönüllüler arasında yapılmıştı. Dominik'te nefesleri bir mücadele yaşanmıştı. Uzun süren bu mücadelenin sonunda finalistler Cemal Can Canseven ile Barış Murat Yağcı olmuştu.

Büyük finalde rakibine göre daha çok SMS alan Cemal Can Canseven, Survivor 2020 şampiyonu olmayı başarmıştı.

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Survivor yeni sezon ne zaman, hangi gün başlıyor? Survivor 2021 kadrosunda kimler var, belli oldu mu?
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