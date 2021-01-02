Survivor yeni sezon ne zaman, hangi gün başlıyor? Survivor 2021 kadrosunda kimler var, belli oldu mu?

Televizyon ekranlarının uzun soluklu yarışma programlarından olan Survivor 2021 hakkında yeni gelişmeler yaşanıyor. Geçen sezon olduğu gibi, bu sezon da Ünlüler ve Gönüllüler formatı ile ekranlara gelecek olan programın başlamasına çok az bir zaman kaldı. Öyle ki, Survivor'ın başlayacağı tarih de resmen duyuruldu. Bu noktada, programın sıkı takipçileri tarafından 'Survivor 2021 ne zaman başlıyor ve yarışmacı kadrosunda kimler var?' sorusuna yanıt aranmaya başlandı.
Survivor'un ne zaman başlayacağı belli oldu. Açıklanan bilgilere göre, Survivor 2021 yarışması 9 Ocak Cumartesi günü akşam saat 20.00'de TV8'de yayınlanacak.
Survivor 2021 kadrosunda kimlerin yer alacağı büyük merak konusu.
Survivor 2021'de yer alan ve Acun Ilıcalı tarafında açıklanan ilk yarışması Cemal Hünal oldu.
Aşk-ı Memnu dizisinde Bülent karakterini canlandıran Batuhan Karacakaya, Survivor'da yarışacak.
Dizi ve sinema oyuncusu Öykü Çelik de Survivor 2021 kadrosunda yer alıyor.
Masterchef programı ile tanınan Mustafa Aydın da Survivor kadrosunda boy gösteriyor.
SURVİVOR 2021 ŞAMPİYONU KİM OLMUŞTU?
Survivor 2020'de Ünlüler ile Gönüllüler arasında yapılmıştı. Dominik'te nefesleri bir mücadele yaşanmıştı. Uzun süren bu mücadelenin sonunda finalistler Cemal Can Canseven ile Barış Murat Yağcı olmuştu.
Büyük finalde rakibine göre daha çok SMS alan Cemal Can Canseven, Survivor 2020 şampiyonu olmayı başarmıştı.