Survivor yeni sezon ne zaman, hangi gün başlıyor? Survivor 2021 kadrosunda kimler var, belli oldu mu?

Televizyon ekranlarının uzun soluklu yarışma programlarından olan Survivor 2021 hakkında yeni gelişmeler yaşanıyor. Geçen sezon olduğu gibi, bu sezon da Ünlüler ve Gönüllüler formatı ile ekranlara gelecek olan programın başlamasına çok az bir zaman kaldı. Öyle ki, Survivor'ın başlayacağı tarih de resmen duyuruldu. Bu noktada, programın sıkı takipçileri tarafından 'Survivor 2021 ne zaman başlıyor ve yarışmacı kadrosunda kimler var?' sorusuna yanıt aranmaya başlandı.

SURVIVOR 2021 NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Survivor'un ne zaman başlayacağı belli oldu. Açıklanan bilgilere göre, Survivor 2021 yarışması 9 Ocak Cumartesi günü akşam saat 20.00'de TV8'de yayınlanacak.

SURVİVOR 2021 KADROSUNDA KİMLER VAR, BELLİ OLDU MU?

Survivor 2021 kadrosunda kimlerin yer alacağı büyük merak konusu.