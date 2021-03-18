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Giriş Tarihi: 18.3.2021 21:23 Son Güncelleme: 18.3.2021 21:24

Son Dakika: havaalanını birbirine kattı! "Ağzını burnunu kırarım senin..."

GÖKHAN GÖKDUMAN GÖKHAN GÖKDUMAN
Son Dakika: Hasan Şaş havaalanını birbirine kattı! Ağzını burnunu kırarım senin...

Son dakika haberi... 'ın eski oyuncusu ve yardımcı antrenörü , Adana'da gergin anlar yaşadı. Hasan Şaş Adana'da havalimanıda bir vatandaşla ağız dalaşına girdi. Salı günü memleketi Adana'ya giden Hasan Şaş, havalimanı çıkışında bir vatandaşla tartışmaya yaşadı. Üç kişinin zor zapt ettiği Hasan Şaş, tartışma yaşadığı vatandaşa "Bas git! Ağzını burnunu kırarım" diye bağırdı. İşte yaşanan o anların detayları...

Hasan Şaş Adana'da ortalığı birbirine kattı. Galatarasay'ın emektar futbolcusu ve eski yardımcı antrenörü Hasan Şaş, 16 Mart salı günü öğle saatlerinde İstanbul'dan kalkan uçakla memleketi Adana'ya gitti. Hasan Şaş, Adana Havalimanı'nda ortalığı birbirine kattı ve bir vatandaşla tartışmaya girdi.

ERHAN ÖNAL'IN VEFAT HABERİ SONRASI DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI

Uçak indikten sonra telefonu çalan Hasan Şaş, Galatasaray'ın efsane isimlerinden Erhan Önal'ın ölüm haberini alınca duygusal anlar yaşadı. Orada olanların anlattıklarına göre; eski futbolcu gözyaşlarına boğuldu.

KARŞILIKLI ATIŞMA: "AĞZINI BURNUNU KIRARIM"

Bir süre ölüm haberinin şokunu üzerinden atmaya çalışan Şaş, ardından terminalden çıkıp otoparktaki aracına yöneldi. İşte o sırada Şaş ile bir vatandaş arasında sebebi öğrenilemeyen bir konu yüzünden tartışma çıktı. Karşılıklı atışma kavgaya dönüşünce araya giren üç kişi, eski futbolcuyu yatıştırmaya çalıştı. O anlarda Şaş'ın karşı tarafa "Bas git! Ağzını burnunu kırarım" dediği duyuldu.

Adana'da havalimanında bir kişiyle tartışan Hasan Şaş, güçlükle sakinleştirdi | Video

GALATASARAY'DAN BU SÖZERLE AYRILMIŞTI: EN KÖTÜ GÜNÜMDE...

Hasan Şaş, Galatasaray'da bir dönem yardımcı antrenör görevindeydi. Hasan Şaş görevinden ayrıldığını bu sözlerle ifade etmişti. Resmi Instagram hesabından açıklama yapan Hasan Şaş, "Bugünden itibaren çok sevdiğim Galatasaray'dan kendi isteğimle ayrılmış durumdayım. Bugüne kadar en kötü günlerimde bana destek veren taraftarımıza teşekkür ederim. Hoşçakalın..." ifadelerini kullandı.

HASAN ŞAŞ'TAN DUYGULANDIRAN PAYLAŞIM

Galatasaray'daki yardımcı antrenörlük görevine son verilen Hasan Şaş duygusal bir paylaşımda yapmıştı. Hasan Şaş'ın yaptığı paylaşımda, "Çok duyguluyum dünden beri tüm mesajları okudum hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. U 15 oynayan Yusuf Deniz'im var. Görevi ona devrettim. Galatasaray'a hizmet şereftir şimdi sıra sende oğlum..." ifadelerini kullandı.

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Son Dakika: Hasan Şaş havaalanını birbirine kattı! "Ağzını burnunu kırarım senin..."
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