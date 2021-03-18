Son Dakika: Hasan Şaş havaalanını birbirine kattı! "Ağzını burnunu kırarım senin..."

GALATASARAY'DAN BU SÖZERLE AYRILMIŞTI: EN KÖTÜ GÜNÜMDE...

Hasan Şaş, Galatasaray'da bir dönem yardımcı antrenör görevindeydi. Hasan Şaş görevinden ayrıldığını bu sözlerle ifade etmişti. Resmi Instagram hesabından açıklama yapan Hasan Şaş, "Bugünden itibaren çok sevdiğim Galatasaray'dan kendi isteğimle ayrılmış durumdayım. Bugüne kadar en kötü günlerimde bana destek veren taraftarımıza teşekkür ederim. Hoşçakalın..." ifadelerini kullandı.