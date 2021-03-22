Küs oldukları iddia edilen Taylan Antalyalı ve İrfan Can yan yana geldi!

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, 2022 FIFA Dünya Kupası grup eleme maçları için kampa giren A Milli Takımı'mızı öğle yemeğinde ziyaret etti. Başkan Özdemir ve TFF yöneticileri, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ve oyunculara 24-30 Mart arasında oynanacak 3 maç için başarılar diledi.
KÜS OLDUKLARI İDDİA EDİLEN TAYLAN VE İRFAN CAN AYNI MASADA
İrfan Can'ın Fenerbahçe'ye transferi sonrası küs oldukları iddia edilen Taylan Antalyalı ve İrfan Can Kahveci, milli takımda buluştu. İkili yemek masasında yan yana oturdu.
İki futbolcu Galatasaray ile adı geçen ve sonraki süreçte Fenerbahçe'ye imza atan İrfan Can Kahveci'yi sosyal medyada takipten çıkıp, ilgili paylaşımları sosyal hesaplarından silmişlerdi.
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, 2022 FIFA Dünya Kupası grup eleme maçları için kampa giren A Milli Takımı'mızı öğle yemeğinde ziyaret etti.
İŞTE TFF'DEN YAPILAN AÇIKLAMA!
Riva'daki TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki ziyarette TFF 1. Başkan Vekili ve İcra Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, TFF İcra Kurulu Üyesi Hamit Altıntop ve A Milli Takım Sorumlusu Selim Soydan da yer aldı.
Başkan Özdemir ve TFF yöneticileri, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ve oyunculara 24-30 Mart arasında oynanacak 3 maç için başarılar diledi.