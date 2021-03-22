Haberler Spor Haberleri Spor Magazin Haberleri Küs oldukları iddia edilen Taylan Antalyalı ve İrfan Can yan yana geldi!
Giriş Tarihi: 22.3.2021 16:06 Son Güncelleme: 22.3.2021 16:15

Küs oldukları iddia edilen ve yan yana geldi!

Küs oldukları iddia edilen Taylan Antalyalı ve İrfan Can yan yana geldi!

'ın Fenerbahçe'ye transferi sonrası küs oldukları iddia edilen ve İrfan Can Kahveci, milli takımda buluştu. İkili yemek masasında yan yana otururken görüntülendi. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı , Hollanda maçı öncesi futbolcuları ziyaret ederek başarı dileğinde bulundu.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, 2022 FIFA Dünya Kupası grup eleme maçları için kampa giren A Milli Takımı'mızı öğle yemeğinde ziyaret etti. Başkan Özdemir ve TFF yöneticileri, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ve oyunculara 24-30 Mart arasında oynanacak 3 maç için başarılar diledi.

KÜS OLDUKLARI İDDİA EDİLEN TAYLAN VE İRFAN CAN AYNI MASADA

İrfan Can'ın Fenerbahçe'ye transferi sonrası küs oldukları iddia edilen Taylan Antalyalı ve İrfan Can Kahveci, milli takımda buluştu. İkili yemek masasında yan yana oturdu.

İki futbolcu Galatasaray ile adı geçen ve sonraki süreçte Fenerbahçe'ye imza atan İrfan Can Kahveci'yi sosyal medyada takipten çıkıp, ilgili paylaşımları sosyal hesaplarından silmişlerdi.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, 2022 FIFA Dünya Kupası grup eleme maçları için kampa giren A Milli Takımı'mızı öğle yemeğinde ziyaret etti.

İŞTE TFF'DEN YAPILAN AÇIKLAMA!

Riva'daki TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki ziyarette TFF 1. Başkan Vekili ve İcra Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, TFF İcra Kurulu Üyesi Hamit Altıntop ve A Milli Takım Sorumlusu Selim Soydan da yer aldı.

Başkan Özdemir ve TFF yöneticileri, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ve oyunculara 24-30 Mart arasında oynanacak 3 maç için başarılar diledi.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Altın fiyatları yükseliyor! 22 Mart bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları canlı ve anlık son durum
Son Dakika: Altın fiyatlarındaki hareketlilik! Bugün Güncel ve canlı gram, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç para?
Son dakika haberi: 133 mesleğe karşılıksız hibe desteği! İşte merak edilenler...
Son dakika: Fenerbahçe'de Erol Bulut'la yollar ayrılıyor! Yeni teknik direktör için bomba iddia...
Son dakika haberi: Nisan için korkutan uyarı: Koronavirüs piki geliyor!
SON DAKİKA | Başkan Recep Tayyip Erdoğan duyurmuştu! Ekonomide reformun takvimi açıklanıyor
SON DAKİKA | Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte il il kabinede görüşülecek renk haritası
Son dakika: Hastalığı nükseden Seren Serengil'den yardım çağrısı! Seren Serengil'in durumu yeniden kötüye gidiyor!
Son Dakika Ekonomi Haberleri - Altın Fiyatları Bugün Nasıl? Altın fiyatları ne kadar - kaç TL? Gram, çeyrek, yarım, tam, ons, ata canlı alış-satış fiyatları
Son dakika: Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi sonrası olay sözler! "Erol Bulut çaresizlik içerisinde, Aboubakar ve Samatta..."
ARKADAŞINA GÖNDER
Küs oldukları iddia edilen Taylan Antalyalı ve İrfan Can yan yana geldi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA