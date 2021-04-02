Türkiye'nin Hollanda ve Norveç karşılaşmalarından galip ayrılmasında büyük pay sahibi olan Çağlar Söyüncü, kampın bitmesinin ardından İstanbul'a geldi. Burada ortak arkadaşları vasıtasıyla güzel oyuncu Zehra Yılmaz ile tanıştığı iddia edilen Çağlar Söyüncü'nün Zehra Yılmaz'ı Instagram'dan takip ettiği de gelen bilgiler arasında. Zehra Yılmaz da takip isteğine olumlu geri dönüş yaptı.
YAKIN ARKADAŞI OZAN TUFAN VE ROJİN HASPOLAT'TAN SONRA...
Kısa süre önce hayatlarını birleştiren Ozan Tufan ve Rojin Haspolat çiftinin düğününe de katılan Çağlar Söyüncü'nün düğünün ardından Zehra Yılmaz ile tanıştığı da gelen bilgiler arasında. Bu arada Ozan Tufan ile Çağlar Söyüncü'nün çok yakın arkadaş olduğu da biliniyor.
İngiltere Premier League ekiplerinden Leicester City ve A Milli Takımı'nın başarılı yıldızı Çağlar Söyüncü, bu kez yeşil sahalardaki performansıyla değil ilk kez özel hayatıyla gündeme geldi.
Instagram'da sadece 116 kişiyi takip eden yıldız futbolcunun güzel oyuncuyla neden takipleştiği ise merak konusu oldu.
Konuşulanlara göre Milli Takım maçları için Türkiye'ye gelen Çağlar Söyüncü, ortak dostları aracılığıyla Zehra Yılmaz ile tanıştı.
Bu ortak dostlar ise Derya Uluğ ile müzisyen aşkı Asil Gök'tü.
Birbirlerini takip ettikleri için "Yeni bir aşk mı doğuyor?" dedirten güzel oyuncuyla yıldız futbolcunun samimiyetinin derecesini ise önümüzdeki günler gösterecek.
Kaynak: Takvim