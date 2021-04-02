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Giriş Tarihi: 2.4.2021 07:32 Son Güncelleme: 2.4.2021 07:38

Milli futbolcu ile güzel oyuncu arasında aşk iddiası! Ozan Tufan ile Rojin Haspolat'ın düğününden sonra...

Milli futbolcu Çağlar Söyüncü ile güzel oyuncu Zehra Yılmaz arasında aşk iddiası! Ozan Tufan ile Rojin Haspolat'ın düğününden sonra...

Milli takımda ortaya koyduğu performansla herkesin takdirini toplayan ile oyuncu arasında aşk iddiaları çıktı. İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City'de forma giyen Çağlar Söyüncü ile daha önce Cem Belevi ile evlilik kararı alan fakat ayrılan oyuncu Zehra Yılmaz'ın milli takım arasından sonra ortak arkadaşları vasıtasıyla tanıştığı iddia edildi.

Türkiye'nin Hollanda ve Norveç karşılaşmalarından galip ayrılmasında büyük pay sahibi olan , kampın bitmesinin ardından İstanbul'a geldi. Burada ortak arkadaşları vasıtasıyla güzel oyuncu ile tanıştığı iddia edilen Çağlar Söyüncü'nün Zehra Yılmaz'ı Instagram'dan takip ettiği de gelen bilgiler arasında. Zehra Yılmaz da takip isteğine olumlu geri dönüş yaptı.

Milli futbolcu Çağlar Söyüncü ile güzel oyuncu Zehra Yılmaz arasında aşk iddiası! Ozan Tufan ile Rojin Haspolat'ın düğününden sonra...

YAKIN ARKADAŞI OZAN TUFAN VE ROJİN HASPOLAT'TAN SONRA...

Kısa süre önce hayatlarını birleştiren Ozan Tufan ve Rojin Haspolat çiftinin düğününe de katılan 'nün düğünün ardından ile tanıştığı da gelen bilgiler arasında. Bu arada Ozan Tufan ile Çağlar Söyüncü'nün çok yakın arkadaş olduğu da biliniyor.

Milli futbolcu Çağlar Söyüncü ile güzel oyuncu Zehra Yılmaz arasında aşk iddiası! Ozan Tufan ile Rojin Haspolat'ın düğününden sonra...

İngiltere Premier League ekiplerinden Leicester City ve A Milli Takımı'nın başarılı yıldızı , bu kez yeşil sahalardaki performansıyla değil ilk kez özel hayatıyla gündeme geldi.

Milli futbolcu Çağlar Söyüncü ile güzel oyuncu Zehra Yılmaz arasında aşk iddiası! Ozan Tufan ile Rojin Haspolat'ın düğününden sonra...

24 yaşındaki yıldız, önceki gün Instagram'da güzel oyuncu 'ı takibe aldı.

Milli futbolcu Çağlar Söyüncü ile güzel oyuncu Zehra Yılmaz arasında aşk iddiası! Ozan Tufan ile Rojin Haspolat'ın düğününden sonra...

27 yaşındaki Yılmaz da hemen ardından 'yü takibe aldı.

Milli futbolcu Çağlar Söyüncü ile güzel oyuncu Zehra Yılmaz arasında aşk iddiası! Ozan Tufan ile Rojin Haspolat'ın düğününden sonra...

Instagram'da sadece 116 kişiyi takip eden yıldız futbolcunun güzel oyuncuyla neden takipleştiği ise merak konusu oldu.

Milli futbolcu Çağlar Söyüncü ile güzel oyuncu Zehra Yılmaz arasında aşk iddiası! Ozan Tufan ile Rojin Haspolat'ın düğününden sonra...

Konuşulanlara göre Milli Takım maçları için Türkiye'ye gelen , ortak dostları aracılığıyla ile tanıştı.

Milli futbolcu Çağlar Söyüncü ile güzel oyuncu Zehra Yılmaz arasında aşk iddiası! Ozan Tufan ile Rojin Haspolat'ın düğününden sonra...

Bu ortak dostlar ise Derya Uluğ ile müzisyen aşkı Asil Gök'tü.

Birbirlerini takip ettikleri için "Yeni bir aşk mı doğuyor?" dedirten güzel oyuncuyla yıldız futbolcunun samimiyetinin derecesini ise önümüzdeki günler gösterecek.

Kaynak: Takvim

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Milli futbolcu Çağlar Söyüncü ile güzel oyuncu Zehra Yılmaz arasında aşk iddiası! Ozan Tufan ile Rojin Haspolat'ın düğününden sonra...
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