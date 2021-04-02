YAKIN ARKADAŞI OZAN TUFAN VE ROJİN HASPOLAT'TAN SONRA...

Kısa süre önce hayatlarını birleştiren Ozan Tufan ve Rojin Haspolat çiftinin düğününe de katılan Çağlar Söyüncü'nün düğünün ardından Zehra Yılmaz ile tanıştığı da gelen bilgiler arasında. Bu arada Ozan Tufan ile Çağlar Söyüncü'nün çok yakın arkadaş olduğu da biliniyor.