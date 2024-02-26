10’un adı fırtına!

TREZEGUET'YE YAN BAKILMIYOR
Türkiye
Kupası ve lig dahil olmak üzere son 4 resmi maçta da ağları sarsan Trezeguet, oynadığı son 7 resmi karşılaşmada 6 gol kaydetti. Abdülkadir Ömür'ün ayrılmasından sonra aldığı 10 numaralı formayla boşu olmayan Mısırlı sağ kanat, performansıyla parmak ısırtıyor.
DÖRT 4'LÜK ŞOV
Trabzonspor, Türkiye Kupası'nda oynanan Gençlerbirliği maçıyla başlattığı çıkışını sürdürdü. Kupa sonrası ligde de Hatayspor, Pendikspor ve Adana Demirspor'u deviren Fırtına, hem sıralamada yerini korudu hem de moral buldu.
ONUACHU RAKİBİ 10 KİŞİ BIRAKTI!
Trabzonspor'da Afrika Kupası'ndan gelişleri sabırsızlıkla beklenen iki oyuncu Nicolas Pepe ile Paul Onuachu, Pendikspor maçının ardından Adana Demirspor karşılaşmasına da yedek kulübesinde başladı. İkili 63'te oyuna girerken, Onuachu 90+4'te attığı deparla savunma arkasına sarktı ve onu düşüren Jose Rodriguez kırmızı kart gördü.
'HOCAMIN İSTEDİĞI YERDE OYNARIM'
TRABZONSPOR'UN Fransız yıldızı Batista Mendy, mücadelenin ardından mutlu olduğunu söyledi. 24 yaşındaki futbolcu, "İyi bir takım imajı çizdik. Birkaç haftadır oynadığımız bu oyun çok önemli" derken, şöyle devam etti: "Ben orta saha oyuncusuyum ama hocam beni stoperde görmek isterse orada oynarım. İyi oynadığım için mutluyum."
MÜKEMMEL ZEMİNE ÖVGÜ
TÜRKIYE'DE birçok saha için zemin tartışması yapılırken, Papara Park'taki zeminin kalitesi dikkat çekti. Çimlerin bakımını özel bir şirkete yaptıran Trabzonspor'un saha zemininin görüntüsü, sosyal medyada da övgü aldı
ŞEKER'E TEPKİ VAR!
TRABZONSPOR,
ikinci yarıda faullerde tartışmalı kararlar veren hakeme tepki gösterdi. Sosyal medyadan, "Hakem Burak Şeker, 82. dakikadan itibaren oyunun kontrolünü kaybetmiştir!" paylaşımı yapıldı.