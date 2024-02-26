10’un adı fırtına!

TürkiyeKupası ve lig dahil olmak üzere son 4 resmi maçta da ağları sarsan Trezeguet, oynadığı son 7 resmi karşılaşmada 6 gol kaydetti. Abdülkadir Ömür'ün ayrılmasından sonra aldığı 10 numaralı formayla boşu olmayan Mısırlı sağ kanat, performansıyla parmak ısırtıyor.Trabzonspor, Türkiye Kupası'nda oynanan Gençlerbirliği maçıyla başlattığı çıkışını sürdürdü. Kupa sonrası ligde de Hatayspor, Pendikspor ve Adana Demirspor'u deviren Fırtına, hem sıralamada yerini korudu hem de moral buldu.Trabzonspor'da Afrika Kupası'ndan gelişleri sabırsızlıkla beklenen iki oyuncu Nicolas Pepe ile Paul Onuachu, Pendikspor maçının ardından Adana Demirspor karşılaşmasına da yedek kulübesinde başladı. İkili 63'te oyuna girerken, Onuachu 90+4'te attığı deparla savunma arkasına sarktı ve onu düşüren Jose Rodriguez kırmızı kart gördü.TRABZONSPOR'UN Fransız yıldızı Batista Mendy, mücadelenin ardından mutlu olduğunu söyledi. 24 yaşındaki futbolcu, "İyi bir takım imajı çizdik. Birkaç haftadır oynadığımız bu oyun çok önemli" derken, şöyle devam etti: "Ben orta saha oyuncusuyum ama hocam beni stoperde görmek isterse orada oynarım. İyi oynadığım için mutluyum."TÜRKIYE'DE birçok saha için zemin tartışması yapılırken, Papara Park'taki zeminin kalitesi dikkat çekti. Çimlerin bakımını özel bir şirkete yaptıran Trabzonspor'un saha zemininin görüntüsü, sosyal medyada da övgü aldıTRABZONSPORikinci yarıda faullerde tartışmalı kararlar veren hakeme tepki gösterdi. Sosyal medyadan, "Hakem Burak Şeker, 82. dakikadan itibaren oyunun kontrolünü kaybetmiştir!" paylaşımı yapıldı.