Günde 10 saat sponsorlarla görüşüyorum

Trabzonspor'da bu hafta sonu yapılacak Seçimli Olağanüstü Genel Kurul'a tek başkan adayı olarak girecek mevcut asbaşkan Ertuğrul Doğan, kulübü tekrar güzel günlere kavuşturmak için var gücüyle çalışacaklarını söyledi. Bordo-mavili kulübün yaşadığı ekonomik zorlukla ilgili de konuşan Doğan, şu ifadeleri kullandı: "Bir taraftan bu sorunları çözerken, diğer taraftan sportif başarıdan da ödün vermeyeceğiz. Şu anda Ertuğrul Doğan'ın ilk yapacağı, parasal konuları çözmek."Günde en az 10 saat sponsorlarla görüşüyorum. Sponsorlardan olumlu cevap alıyoruz, almaya da devam edeceğimize inanıyorum.Yönetim kurulundan da destek alınacak. Trabzonspor'un ekonomisini düzeltip, altyapısını düzenli, sürdürebilir hale getirmeyi hedefliyoruz."TEKNIK direktör konusuna da değinen Doğan, Abdullah Avcı'nın bordo- mavili takıma döneceğine ilişkin iddialara, "Ne Abdullah Avcı'nın böyle bir düşüncesi, talebi var ne de yönetimin böyle bir düşüncesi var. Şu anda genel kurula kadar Orhan Ak ile devam ediyoruz. Yönetim kurulu henüz seçilmedi.diye konuştu.