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Giriş Tarihi: 23.3.2023

Günde 10 saat sponsorlarla görüşüyorum

YUNUS EMRE SEL
Günde 10 saat sponsorlarla görüşüyorum

Trabzonspor’da başkan adayı Ertuğrul Doğan, acil olan borçların üstesinden geleceklerini söyledi

Trabzonspor'da bu hafta sonu yapılacak Seçimli Olağanüstü Genel Kurul'a tek başkan adayı olarak girecek mevcut asbaşkan Ertuğrul Doğan, kulübü tekrar güzel günlere kavuşturmak için var gücüyle çalışacaklarını söyledi. Bordo-mavili kulübün yaşadığı ekonomik zorlukla ilgili de konuşan Doğan, şu ifadeleri kullandı: "Kimse merak etmesin. Açıklanan ve aciliyeti olan bu borcun üstesinden geleceğiz. Bir taraftan bu sorunları çözerken, diğer taraftan sportif başarıdan da ödün vermeyeceğiz. Şu anda Ertuğrul Doğan'ın ilk yapacağı, parasal konuları çözmek."

ALTYAPI DÜZENLİ OLACAK
Günde en az 10 saat sponsorlarla görüşüyorum. Sponsorlardan olumlu cevap alıyoruz, almaya da devam edeceğimize inanıyorum. Trabzonspor kimsenin cebine sığmaz. Bu, tek başına benim veya başka birinin halledeceği iş değil. İlk etapta acil ödenmesi gereken paranın büyük kısmı bulundu. Yönetim kurulundan da destek alınacak. Trabzonspor'un ekonomisini düzeltip, altyapısını düzenli, sürdürebilir hale getirmeyi hedefliyoruz."

AVCI İDDİALARI ASILSIZ
TEKNIK direktör konusuna da değinen Doğan, Abdullah Avcı'nın bordo- mavili takıma döneceğine ilişkin iddialara, "Ne Abdullah Avcı'nın böyle bir düşüncesi, talebi var ne de yönetimin böyle bir düşüncesi var. Şu anda genel kurula kadar Orhan Ak ile devam ediyoruz. Yönetim kurulu henüz seçilmedi. Kongreden sonra yönetim kurulu kısa süre içinde yeni antrenörün kim olacağına karar verecek" diye konuştu.

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Günde 10 saat sponsorlarla görüşüyorum
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