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Giriş Tarihi: 4.9.2022 16:36

AEK, Trabzonspor'un Levi Garcia teklifini reddetti

AEK, Trabzonspor’un Levi Garcia teklifini reddetti

Yunan basını, Trabzonspor'un sağ kanat oyuncusu Levi Garcia için 7 milyon Euro'luk teklif yaptığını ancak AEK'nın bunu reddettiğini yazdı.

Ümraniyespor'u deplasmanda 1-0 mağlup eden Trabzonspor, bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Gazzetta'da yer alan habere göre; bordo-mavili takım, Yunanistan Ligi ekiplerinden AEK forması giyen Levi Garcia için bir teklif yaptı.

Haberde, Karadeniz temsilcisinin Yunan kulübüne sağ kanat oyuncusu için 7 milyon Euro'luk bir teklif yaptığı ancak AEK kulübünün bu teklifi reddettiği belirtildi.

Bir dönem Beşiktaş'ın da transfer listesinde yer alan Trinidad ve Tobagolu oyuncunun sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor. Geçen sezon 39 maçta sahaya çıkan 24 yaşındaki oyuncu 8 gol ve 6 asist kaydetti.

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AEK, Trabzonspor'un Levi Garcia teklifini reddetti
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