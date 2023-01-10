Akdeniz’de vurgun yedi

Cezalı Maxi Gomez'in yokluğunda Alanya'da ilk 11'de sahaya çıkan Trabzonspor'un golcüsü Umut Bozok, beklentileri karşılayamadı. 45 dakika sahada kalan 26 yaşındaki oyuncu, 25 kez topla buluşurken, maçın başında yakaladığı iki fırsatı değerlendiremedi. Biri isabetli 2 şut atan Umut, yerini Djaniny'ye bıraktı.Trabzonspor, büyük bir başarı yakalayarak şampiyon bitirdiği geçtiğimiz sezonun 17. haftasında 42 puanla ligin zirvesindeydi. Bordo-mavililer bu sezon ise 17. maç sonunda 29 puanla 6. sırada kaldı.Trabzonspor'da Hugo, yaptığı faul sonrası sarı kartla cezalandırıldı. Dördüncü sarısını görerek sınırı aşan oyuncu cumartesi oynanacak Başakşehir maçında forma giyemeyecek.Lig'de 2023 yılında ilk galibiyetini evinde oynadığı Giresunspor'u 3-0 mağlup ederek alan Trabzonspor, yeni yılın ilk deplasman galibiyetini ise Alanyaspor karşısında almak için sahaya çıktı ancak hesaplar tutmadı. Akdeniz ekibi karşısında sahadan eli boş ayrılan bordo-mavili ekip, deplasmanda 100 günlük galibiyet özlemini bitiremedi.(2B-2M), Abdullah Avcı yönetiminde sadece Mart-Mayıs 2021 arasında daha uzun bir galibiyet hasreti yaşadı (6B).Geçen sezon şampiyonluğun mimarlarından olan Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan Çakır, bu sezon güven vermiyor. 26 yaşındaki file bekçisi yediği hatalı gollerle dikkat çekerken dün de Alanya'nın gönderdiği 6 isabetli şutun sadece 1'ini kurtarabildi.Trabzonspor karşısında net bir galibiyet alan Corendon Alanyaspor, bu sezon evinde oynadığı karşılaşmalarda bir tek İstanbulspor'a yenildi. Ligde sahasındaki yenilmezlik serisini 7 maça çıkaran Francesco Farioli'nin öğrencileri, 5 galibiyet, 2 beraberlik alarak 17 puan topladı.Alanya'daki ağır yenilgi Trabzonsporlu taraftarları çileden çıkardı. Geçen sezonu şampiyon bitiren takımın, bu sezon gösterdiği inişli çıkışlı grafiğe ve dünkü maçta sergilenen kötü futbola isyan eden bordo-mavililer, teknik direktör Abdullah Avcı'ya da tepki gösterdi. Sosyal medyada, "Futbolcular sanki lig bitmiş gibi oynuyorlar. Bu kadar vurdumduymaz ve gamsız olunmaz… Erkenden teslim bayrağını çektiler" yorumlarını yapan Trabzonsporlu futbolseverler, Avcı için de "Hocanın bütün planı çöktü. İdmanlarda sadece orta saha için çalışıyorlar herhalde, hücumda hep aynı senaryo... Taktik anlayış Alanya'da iflas etti" ifadelerini kullandılar.