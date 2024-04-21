Avcı: Kenetlenip kupayı alacağız

HEM savunmada hem de hücumda istediklerini yaparak 3 puanı aldıklarını söyleyen Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, oyuncularına teşekkür etti. Ligi üçüncü bitirmeyi istediklerini vurgulayan tecrübeli çalıştırıcı, "Şu anda bulunduğumuz avantajlı durumu korumamız için bu maçı kazanmamız çok önemliydi. Rakibimizden 4 puan öndeyiz ve bunu koruduk. Önümüzde kupa maçı var. Şimdi Trabzonspor'un kenetlenme zamanı. Bütün camianın pozitif enerjiyle birbirine destek olması lazım. Biz Türkiye Kupası'na talibiz. Almak için de gerekeni yapacağız" ifadelerini kullandı.Maç öncesi Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ile eski öğrencisi olan Kayserispor'un hocası Burak Yılmaz yan yana gelerek hasret giderdi.