Avcı’nın zor seçimi!

Geçen haftaki 5-1'lik Karagümrük galibiyetiyle havaya giren Trabzonspor, evinde karşılaşacağı Fenerbahçe'yi de gözüne kestirdi. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın zorlu karşılaşma öncesi kadroda değişime gidip gitmeyeceği merakla bekleniyor.Avcı, sakatlıktan çıkan Fernandez'i Karagümrük maçının 79. dakikasında oyuna dahil etmiş, İspanyol futbolcu defansa geçince Mendy de orta sahaya gelmişti.F.Bahçe maçı öncesi karın bölgesinde kas yaralanması yaşayan Meunier'in pazar günkü karşılaşmada sahada olmayı çok istediği ve Abdullah Avcı ile yaptığı görüşmede "Kendimi iyi hissediyorum" dediği öğrenildi. Bordo-mavili kulübün sağlık ekibi de Belçikalı sağ bekin oynama ihtimalini yüksek görüyor. Fatih Karagümrük karşılaşmasında forma giyemeyen kaleci Uğurcan Çakır da sakatlığını tamamen atlattı